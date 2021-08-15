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Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 - 18:03 | 

SON DAKİKA...15 Ağustos Koronavirüs Türkiye tablosu: Günlük corona virüs vaka sayısı, vefat sayısı ve iyileşen sayısında son durum! İşte Kovid-19 veriler

15 Ağustos Koronavirüs Türkiye tablosu son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı, 14 Ağustos corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu dün akşam paylaştı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 284 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti. Tabloya maviye dönen iller de dikkat çekti. Peki, 15 Ağustos corona virüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, corona virüs vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı ve Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum bilgileri...

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Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada aşı ve tedbir uyarılarını yineleyerek, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol etmek için yüksek aşılanma oranını elde etmek ve tedbirlere uymak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, 14 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 284 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 364 oldu.

214 AĞUSTOS SON DURUM TABLOSU

14 AĞUSTOS SON DURUM TABLOSU

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 284 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 364 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,69, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 52,67 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 43 milyon 877 bin 460'ı birinci doz, 32 milyon 691 bin 994'ü ikinci doz, 6 milyon 556 bin 728'i üçüncü doz olmak üzere 83 milyon 126 bin 182'ye yükseldi.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 504 bin 767 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

"Tedbirlere uymak zorundayız"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol etmek için yüksek aşılanma oranını elde etmek ve tedbirlere uymak zorundayız." ifadesini kullandı.

313 AĞUSTOS VAKA SAYISI BELLİ OLDU

13 AĞUSTOS VAKA SAYISI BELLİ OLDU

13 Ağustos koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 285 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranının yüzde 70'i geçtiğini açıkladı.

412 AĞUSTOS TÜRKİYE GÜNLÜK VAKA SAYISI

12 AĞUSTOS TÜRKİYE GÜNLÜK VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı. Vaka sayısında düşüş yaşandığı tabloda dikkat çekti. Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti.

511 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

11 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

11 Ağustos koronavirüs tablosu yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar 80 milyon 311 bin 362 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

610 AĞUSTOS VAKA SAYISI BELLİ OLDU

10 AĞUSTOS VAKA SAYISI BELLİ OLDU

Koronavirüs 10 Ağustos tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 264 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 462 bin 13 aşı uygulandı.

79 AĞUSTOS GÜNCEL TABLO

9 AĞUSTOS GÜNCEL TABLO

Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.

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En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.

922 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı

22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan Günlük Koronavirüs Tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 239 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 835 oldu.

10Aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz

"Aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılar en güçlü silahımız. Ancak en az iki dozunu tamamlamak koşulu ile. Aşınızı olun ve bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyun. Tedbir almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hakkari'nin aşılanma oranında bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini de belirterek, toplum bağışıklığı yarışında Hakkari'nin örnek alınmasını istedi.

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Koca, "Yarın yapılacak aşılarla Kovid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkari örnek alınmalı." değerlendirmesini yaptı.

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