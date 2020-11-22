Son dakika... 14 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi! Yoğunluk başladı…

GENÇLER VE 65 YAŞ ÜSTÜ 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ancak seyahat izin belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek. 20 yaş altı gençler ve çocuklar yanlarında veli-vasisi bulunması şartıyla herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek.