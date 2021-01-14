14 Ocak koronavirüs (covid-19) tablosunda son durum: Sağlık Bakanlığı Türkiye günlük corona virüs vaka ve ölüm sayıları ve dünyadaki son gelişmeler

Malezya, Pfizer'dan 12,2 milyon doz daha aşı alacak Malezya'nın Ekonomi Bakanı Mustafa Muhammed'in Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine kabine üyesi 3 bakan, evlerinde karantinaya girerken, ülkede Pfizer'dan 12,2 milyon doz daha Kovid-19 aşısı alacağı açıklandı.



Malezya Başbakan Muhyiddin Yasin ise Kovid-19 vakalarının yoğun artışını önlemek üzere federal bölgelerden başkent Kuala Lumpur, idari başkent Putrajaya ve Labuan ile Melaka, Johor, Penang, Selangor ve Sabah eyaletlerinde sokağa çıkma yasağının 13 Ocak'tan itibaren yeniden uygulamaya konulacağını duyurdu.



Endonezya, Sinovac şirketine ait Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verdi. Gıda ve İlaç Ajansından (BPOM) yapılan açıklamada, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen "CoronaVac" aşısının ülkede acil kullanımına izin verildiği belirtildi.



Endonezya'da hükümet ayrıca, vaka artışlarını önlemek üzere Java ve Bali adaları genelinde 25 Ocak'a kadar Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırma kararı aldı. Java ve Bali genelinde çok sayıda eyaletlerdeki ofis, restoran ve ibadethaneler bir süreliğine kapatılırken toplu taşıma ve alışveriş merkezlerine kişi sınırlaması getirildi.



Filipinler, 9 Ocak'ta Hindistan Serum Enstitüsü ve yerel ortağı Faberco Life Sciences Inc. ile 30 milyon doz Covovax marka Kovid-19 aşısı alımını güvenceye almak için anlaşma imzaladı. Pfizer ve Oxford'dan AstraZeneca aşıları ise henüz Filipin hükümetinden onay alamadı.



Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, salgında çok tehlikeli bir aşamaya girdiklerini söyledi.



