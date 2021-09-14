Son dakika: 14 Eylül Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum: Corona virüs vaka, vefat ve hasta sayısı ne kadar? İşte günlük vaka ve vefat sayısı...

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam itibarıyla, en az 2 doz aşı yaptıranların sayısının 40 milyon 635 bin 924 olduğuna dikkati çekerek, "Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız.



Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı." ifadelerini kullandı.