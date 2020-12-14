Son dakika: 14 Aralık Koronavirüs (coronavirüs) vaka tablosunda son durum: Kovid 19 Türkiye tablosunda il il günlük vaka, ölüm ve hasta sayısı
Son dakika haberi... 14 Aralık koronavirüs günlük vaka tablosu Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ile güncelleniyor. Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken, son 24 saatin verileri paylaşıldı. Coronavirüs vaka tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 199 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 919 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta düzenlenen bilim kurulu toplantısının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de salgın hızının gerilediğini aktarırken artışın devam ettiği illeri de açıkladı. Diğer yandan, dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 51 milyonu aştı. Peki, 14 Aralık corona virüs tablosunda ölüm, hasta ve vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, 14 Aralık Koronavirüs günlük vaka ve ölüm sayısında son durum ve son dakika gelişmeler...
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Güncel verilere göre, son 24 saatte 181 bin 199 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 919 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 103 olarak kayda geçti.
Son 24 saatte 218 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi.
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Toplam test sayısı 21 milyon 79 bin 716'a ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 836 bin 728, vefat sayısı 16 bin 417, ağır hasta sayısı 5 bin 973 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
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"Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün tespit edilen 5 bin 103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor.
Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım." ifadelerini kullandı.
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Yerli ve milli Kovid-19 aşısında faz-1 çalışmaları tamamlandı
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çalış, "Ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar faz-2'ye geçmeyi planlamaktayız." dedi.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının faz-1 ikinci dozlama çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
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ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kovid-19'a karşı üniversitemiz tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen yerli aşımızın faz-1 ikinci dozlaması bugün tamamlandı. Ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar faz-2'ye geçmeyi planlamaktayız." ifadelerini kullandı.
ERAGEM'de yürütülen yerli aşı çalışmalarında, faz-1 kapsamında gönüllülere ilk doz 5 Kasım'da, ikinci doz ise 26 Kasım'da uygulanmaya başlanmıştı.
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İzmir'in Menderes ilçesindeki Türklab firması, Kovid-19 ilişkin yaptığı çalışmalarda, PCR'ye alternatif antijen testi geliştirdi.
Yurdun farklı illerinde Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza uygulandı. Bu kapsamda, Gaziantep'te 841, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 534, Kocaeli'nde 278, Malatya'da 47 kişiye para cezası kesildi.
İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, Kovid-19 salgını nedeniyle ikinci kez ertelendi.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bağlı bir mezrada Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
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15 BİNDEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ
Test kapasitemizi artırdık. Bugün test sayımız 20 milyonu buldu. Pozitif vaka sayımız 1.5 milyonu aştı. Bunların 550 bini belirgin hastalık geçirdi. 15 bini aşkın insanımızı kayıp verdik.
ÖNCEKİ ZİRVEYE GÖRE YÜZDE 55 ARTIŞ
Bundan önce zirve olan nisan ayına göre günlük vaka sayısında beş kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır.
ARTIŞ VE DÜŞÜŞ GÖRÜLEN KENTLER
Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor. Hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız ciddi yük altında. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışı düşmeye başladı.
AŞI BİRKAÇ GÜN İÇİNDE GELİYOR
Önümüzdeki birkaç gün içinde koronavirüs aşısının teslimatının yapılması planlandı. Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecektir. MRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni bir teknoloji olmakla birlikte kısa dönem sonuçları etkili ve güvenli olarak bildirilmiştir. Bu konudaki görüşmelerimiz ve ısrarımız devam etmektedir. Türkiye'nin standartlarına uygun olabilecek alternatif aşılar için de görüşmelerimiz devam ediyor.
KORONAVİRÜS AŞISI NASIL UYGULANACAK?
İncelemelerde aşının güvenilirlik testlerinin olumlu çıkması sonucunda veriler değerlendirilecek ve onay verilecektir. Aşılama bu aşamadan sonra gerçekleşecektir. Bu aşamaların hızlı bir şekilde geçilebilmesi için elimizdeki bütün imkanları değerlendirmeye çalışacağız. Aşı 14-21 gün arayla 2 doz olarak uygulanacaktır.
KORONAVİRÜS AŞI ÜCRETSİZ OLACAK
Aşı kampanyası kapsamında vatandaşlarımıza bedelsiz olarak verilecek ve başta Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere sağlık kuruluşlarımızda yapılacaktır. Aşı yapılan vatandaşlarımız sisteme kaydedilecektir.