SON DAKİKA: 13 Temmuz Koronavirüs Türkiye tablosu: İl il haftalık corona verileri açıklandı... Corona virüs vaka sayısı, hasta sayısı ve iyileşen sayısında son durum

HAFTALIK VAKA HARİTASI İllere göre haftalık vaka sayısı haritası yayınlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan haritaya göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.



Aşılamada geride olan Siirt'te haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 231.67 olarak kayıtlara geçti. Ağrı'da bu oran 193.86, Bitlis'te 119.09 oldu.



Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.



Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.