SON DAKİKA: 13 Temmuz Koronavirüs Türkiye tablosu: İl il haftalık corona verileri açıklandı... Corona virüs vaka sayısı, hasta sayısı ve iyileşen sayısında son durum
13 Temmuz Koronavirüs tablosunda son durum Sağlık Bakanlığı'nın bilgileri ile güncelleniyor. Vaka sayısı ve hasta sayısında düşüş sürerken dün akşamın verileri açıklandı. 5 bin bandındaki günlük vaka sayısı dikkat çekerken, güncel veriler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Öte yandan Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 855 bin 308 aşı uygulandı. Diğer yandan aşılamada geride olan Siirt'te haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 231.67 olarak kayıtlara geçti. Peki, 13 Temmuz coronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, Koronavirüs Türkiye tablosunda son 24 saatin günlük vaka ve vefat sayısı...
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Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tablo takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun." ifadelerini kullandı.
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HAFTALIK VAKA HARİTASI
İllere göre haftalık vaka sayısı haritası yayınlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan haritaya göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.
Aşılamada geride olan Siirt'te haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 231.67 olarak kayıtlara geçti. Ağrı'da bu oran 193.86, Bitlis'te 119.09 oldu.
Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
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12 TEMMUZ SON DURUM TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 12 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 227 bin 273 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti.
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Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 331 bin 801 aşı uygulandı.Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 37 milyon 698 bin 483'ü birinci doz, 17 milyon 152 bin 942'si ikinci doz, 2 milyon 887 bin 404'ü üçüncü doz olmak üzere toplam 57 milyon 738 bin 829'a yükseldi.
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En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Şırnak ve Ağrı olarak sıralandı.
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Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için bir an evvel aşınızı olun." değerlendirmesinde bulundu.