Son Dakika: 13 Kasım Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum bilgisi! Bugün günlük corona virüs vaka sayısı ne kadar? İşte vaka artışı olan iller

FAHRETTİN KOCA GÜNLÜK VAKA SAYISINI BU MESAJ İLE PAYLAŞTI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 23-29 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları İstanbul ve Ankara'da azalırken İzmir'de arttı.



Bakan Koca'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 23-29 Ekim'de her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 oldu.



Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti;



Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim.



Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac’ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması.