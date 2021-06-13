SON DAKİKA: 13 Haziran koronavirüs tablosu ve vaka sayısında son durum: Günlük corona virüs (covid-19) vaka ve ölüm sayısı düşüyor - İşte son veriler
13 Haziran Türkiye günlük korona virüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. Sağlık Bakanlığı, corona virüs vaka sayısı, son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Bakanlık tarafından açıklanan tabloda vakalardaki düşüşün devam ettiği görülürken, ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi. Vaka sayısındaki düşüş durumun iyiye gittiğine işaret etti. Öte yandan Türkiye'de uygulanan birinci ve ikinci doz Kovid-19 aşısı miktarı 33 milyon 712 bin 157 oldu. Son 1 haftada uygulanan doz sayısı 3 milyon 17 bin 541 arttı. İşte, 13 Haziran korona virüs (covid-19) tablosu ve vaka sayısında son durum...
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Sağlık Bakanlığı, 13 Haziran corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloda en dikkat çeken gelişme ise hasta sayısında oldu. Son 24 saatte Covid-19'a yakalanan kişi sayısı, 27 Mart 2020'de hasta sayısının açıklanmaya başlamasından bu yana en düşük seviyeye gerilemiş olurken, ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.
Bakanlık tarafından açıklanan tabloda, Covid-19'a yakalanan kişi sayısı, 27 Mart 2020'de hasta sayısının açıklanmaya başlamasından bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.
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13 HAZİRAN VAKA SAYISI
Türkiye 13 Haziran koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.
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12 HAZİRAN SON DURUM TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 12 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 218 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 973 oldu, 5 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 198 bin 57'e yükseldi.
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11 HAZİRAN SON DURUM
Sağlık Bakanlığı, 11 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1 Eylül 2020'den beri ilk kez binin altına inerek 997 oldu, 6 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi.
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10 HAZİRAN GÜNLÜK VAKA SAYISI
Koronavirüs 10 Haziran günlük Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bugünkü tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1009 oldu, 6 bin 895 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 186 bin 728'e yükseldi.
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9 HAZİRAN KORONA TABLOSU
9 Haziran koronavirüs tablosu yayınlandı.Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1018 oldu, 6 bin 647 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 179 bin 833'e yükseldi.
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8 HAZİRAN VAKA SAYISI
Sağlık Bakanlığı Türkiye günlük koronavirüs tablosunu covid19.saglik.gov.tr internet sitesinden paylaştı. Bugünkü tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1044 oldu, 5 bin 836 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 173 bin 186'ya yükseldi.
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7 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU
7 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti.Ağır hasta sayısı 1060 oldu, 6 bin 576 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi.
Test sayısı 55 milyon 673 bin 616'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 293 bin 627, vefat sayısı 48 bin 255 oldu.
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5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 827 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 482 olarak kayıtlarda yer aldı.
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Ağır hasta sayısı 1096 oldu, 6 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi.
Test sayısı 55 milyon 455 bin 452'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 287 bin 980, vefat sayısı 48 bin 164 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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Türkiye'de uygulanan birinci ve ikinci doz Kovid-19 aşısı miktarı 33 milyon 712 bin 157 oldu. Son 1 haftada uygulanan doz sayısı 3 milyon 17 bin 541 arttı.
Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Saat 19.45 itibarıyla birinci doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyon 16 bin 614 oldu.
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İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı.
Haftalık verilere göre Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok, Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
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Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin.
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İŞTE VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin" mesajını paylaştı.
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CNN TÜRK Muhabiri Ahmet Türkeş ise vaka tablosu ile ilgili olarak şu ifadeleri kulllandı:
Bakan Koca 81 ilde 100 bin nüfusa karşılık gelen haritaya paylaştı. En çok vak gözüken il ise Bolu öne çıkıyor. Hatay ise vaka sayısında düşüş gösteren il olarak karşımıza çıkıyor.
Haftalık vaka sayısında 100 bine oranla karşılaştırılarak tablo oluşturuluyor. İstanbul’da 30 puanlık bir düşüş karşımıza çıkıyor. Antalya’da ise 1 buçuk bir puanlık bir düşüş var.