Gündem Haber Giriş: 13 Haziran 2021 - 20:07 | 13 Haziran 2021 - 20:07

SON DAKİKA: 13 Haziran koronavirüs tablosu ve vaka sayısında son durum: Günlük corona virüs (covid-19) vaka ve ölüm sayısı düşüyor - İşte son veriler

13 Haziran Türkiye günlük korona virüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. Sağlık Bakanlığı, corona virüs vaka sayısı, son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Bakanlık tarafından açıklanan tabloda vakalardaki düşüşün devam ettiği görülürken, ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi. Vaka sayısındaki düşüş durumun iyiye gittiğine işaret etti. Öte yandan Türkiye'de uygulanan birinci ve ikinci doz Kovid-19 aşısı miktarı 33 milyon 712 bin 157 oldu. Son 1 haftada uygulanan doz sayısı 3 milyon 17 bin 541 arttı. İşte, 13 Haziran korona virüs (covid-19) tablosu ve vaka sayısında son durum...