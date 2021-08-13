SON DAKİKA...13 Ağustos Koronavirüs Türkiye tablosu: Günlük corona virüs vaka sayısı, vefat sayısı ve iyileşen sayısında son durum! İşte Kovid-19 veriler

Sağlık Bakanlığı, 12 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Bugün yayınlanan tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak." ifadelerini kullandı.



HARİTA 'MAVİ'LEŞİYOR



Sarı kategoride bulunan Isparta mavi kategoriye geçti, kırmızı olan Siirt ve Iğdır ise turuncu kategoride yer aldı.