SON DAKİKA...13 Ağustos Koronavirüs Türkiye tablosu: Günlük corona virüs vaka sayısı, vefat sayısı ve iyileşen sayısında son durum! İşte Kovid-19 veriler
13 Ağustos Koronavirüs Türkiye tablosu son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı, 13 Ağustos corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu dün akşam paylaştı; 22 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayarak, "Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. " ifadelerini kullandı. Türkiye'de 1,2 ve 3. toplam aşı dozu 81.482.006 olarak kaydedildi. Aşı risk haritasında sarı kategoride bulunan Isparta mavi kategoriye geçerken kırmızı listede yer alan Siirt ve Iğdır turuncu kategoriye geçti. Peki, 13 Ağustos corona virüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, corona virüs vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı ve Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum bilgileri.
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Sağlık Bakanlığı, 12 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Bugün yayınlanan tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak." ifadelerini kullandı.
HARİTA 'MAVİ'LEŞİYOR
Sarı kategoride bulunan Isparta mavi kategoriye geçti, kırmızı olan Siirt ve Iğdır ise turuncu kategoride yer aldı.
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12 AĞUSTOS TÜRKİYE GÜNLÜK VAKA SAYISI
Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı. Vaka sayısında düşüş yaşandığı tabloda dikkat çekti. Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti.
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11 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
11 Ağustos koronavirüs tablosu yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar 80 milyon 311 bin 362 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
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10 AĞUSTOS VAKA SAYISI BELLİ OLDU
Koronavirüs 10 Ağustos tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 264 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 462 bin 13 aşı uygulandı.
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9 AĞUSTOS GÜNCEL TABLO
Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.
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En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.
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22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan Günlük Koronavirüs Tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 239 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 835 oldu.
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"Aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz"
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılar en güçlü silahımız. Ancak en az iki dozunu tamamlamak koşulu ile. Aşınızı olun ve bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyun. Tedbir almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz." ifadelerini kullandı.
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hakkari'nin aşılanma oranında bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini de belirterek, toplum bağışıklığı yarışında Hakkari'nin örnek alınmasını istedi.
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Koca, "Yarın yapılacak aşılarla Kovid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkari örnek alınmalı." değerlendirmesini yaptı.