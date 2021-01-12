12 Ocak koronavirüs tablosunda son durum: Türkiye günlük corona virüs (covid-19) vaka ve ölüm sayıları belli oldu
12 Ocak corona virüs vaka ve hasta sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenmeye devam ediyor. Dün akşam Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 11 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Öte yandan ağır hasta sayısındaki düşüşe dikkat çeken Sağlık Bakanı Koca, 'Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız.' dedi. İşte, 11 Ocak 2021 Koronavirüs son durum tablosu...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 90 milyon 381 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 939 bini, iyileşenlerin sayısı 64 milyon 638 bini geçti. Vaka sayısı ABD'de 22 milyon 741 bini, Hindistan'da 10 milyon 460 bini, Brezilya'da 8 milyon 79 bini ve Rusya'da 3 milyon 401 bini aştı. Öte yandan ülkemizdeki son durum bilgisi de paylaşıldı. İşte, 11 Ocak en güncel koronavirüs verileri...
2
Abone Ol
11 OCAK TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ağır hasta sayısındaki düşüşün 'umut verici' olarak nitelendirirken, "Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız" dedi.
3
Abone Ol
"Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün tespit edilen 1017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim."
"Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bugün tespit edilen 1291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız."
4
Abone Ol
SON 24 SAATTE DÜNYADA YAŞANAN KORONAVİRÜS GELMİŞMELERİ
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 90 milyon 381 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 939 bini, iyileşenlerin sayısı 64 milyon 638 bini geçti.
Vaka sayısı ABD'de 22 milyon 741 bini, Hindistan'da 10 milyon 460 bini, Brezilya'da 8 milyon 79 bini ve Rusya'da 3 milyon 401 bini aştı.
Almanya'nın Nürnberg kentinde Mezarlıklar Müdürlüğünün, Kovid-19 kaynaklı ölümlerin artması nedeniyle krematoryumda yakılan cesetlerin defin işlemlerini yetiştiremediği bildirildi.
5
Abone Ol
İran Korona ile Mücadele Kurulu Bilim Komitesi Üyesi Minu Mahraz, ülkesinin geliştirdiği Kovid-19 aşısını vurulan kişi sayısının 7'ye yükseldiğini söyledi.
İran Sağlık Bakanı Said, Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne yakalanmış 4 yeni vaka daha tespit ettiklerini duyurdu.
Gazze'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir aydan fazla süredir kapalı olan camiler yeniden ibadete açıldı.
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Kovid-19 vakalarının artış trendini koruduğu Osaka ve Kyoto eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilebileceğini söyledi.
Uluslararası Barolar Birliği, Sri Lanka'da uzun süredir tartışılan Kovid-19'dan ölenlerin cesetlerinin din ayrımı gözetilmeksizin krematoryumlarda yakılmasını eleştirdi.
Çinli yetkililer, Hebei eyaletinde yer alan Şıciacuang ve Şingtay kentlerinde halkı "7 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmaması" konusunda uyardı.
Malezya'nın Ekonomi Bakanı Mustafa Muhammed'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 37 bin 7'ye yükseldi.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Kovid-19 sonuçlarına yönelik tedaviyi tamamlamak için Almanya'ya gitti.
6
Abone Ol
New York'un iki bölgesinde Kovid-19 aşısı için mega aşı merkezi kuruldu
New York'un iki bölgesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı temel hizmet çalışanlarını aşılama sürecini hızlandırmak için mega aşı merkezi kuruldu.
New York'un ilçelerinden Brooklyn ve Bronx'ta kuruluşu tamamlanan mega aşı merkezlerinin, pazartesiden itibaren resmen faaliyete geçecek ve 7 gün 24 saat ulaşılabilir olacak. İlk olarak sağlık çalışanları aşı olacak.
Sağlık çalışanlarının ardından öğretmenler ve itfaiyeciler gibi temel hizmet çalışanlarının yanı sıra 75 yaş üstü yaşlılar da pazartesi gününden itibaren bu merkezlere gelerek aşı olabilecek.
AA ekibinin hazırlık çalışmalarını görüntülediği Brooklyn'deki Army Terminal Sunset Park'ta kurulan merkezde, bugünden itibaren kısmi aşı çalışmaları başladı, bazı sağlık çalışanlarına Amerikan Gıda ve Sağlık Dairesinden (FDA) ön onay alan Moderna aşısı vuruldu.
New York Valisi Andrew Cuomo dün yaptığı açıklamada, şu ana kadar New York'a 540 bin dozdan fazla aşının ulaştığını ve yeni açılan aşı merkezlerine dağıtıldığını duyurmuş, komşu eyalet New Jersey'de de Vali Phill Murphy 200 bin doz aşının kendilerine ulaştığını ve hızlıca bu sayının artacağını ifade etmişti.