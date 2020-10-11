Son dakika: Yarın okullar açılıyor mu? 12 Ekim Pazartesi okullar açılacak mı? İşte detaylar
Okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında başlayan uzaktan eğitimde belirli günlerde yüz yüze eğitim verilecek. Yarından itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim başlatılacak. Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında yüz yüze eğitim, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde gerçekleştirilecek.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yarın okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili yapılan açıklamalarda 12 Ekim tarihine işaret edilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusundaki ikinci aşaması yarın başlayacak. 12 Ekim’den itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocuklar için yüz yüze eğitim başlatılacak. Peki yüz yüze eğitim nasıl yapılacak, kaç gün olacak? İşte detaylar
YARIN OKULLAR AÇILIYOR MU?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusundaki ikinci aşamada, yarından itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim başlatılacak. İkinci aşamada ilkokullar, ortaokul 8'inci sınıflar, lise hazırlık sınıfları ve 12'nci sınıflarda haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak.
2
Abone Ol
Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında yüz yüze eğitim, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde gerçekleştirilecek. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek sınıfının müfredatından sorumlu olacak.
İŞTE DETAYLAR
Bakanlık, yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamayı ise yarından itibaren uygulamaya koyacak. İlkokulda 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12'nci sınıflarla, köy okullarının tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerin tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitim yarın başlatılacak.
Buna göre ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.
Lise hazırlık sınıfları ve 12'inci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.
Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.
Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8'inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.
3
Abone Ol
Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.
Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde il hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.
Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında dersler yüz yüze eğitimle verilecek.
İlkokul ve ortaokullarda Türkçe, hayat bilgisi, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil dersleri yüz yüze eğitim yoluyla yapılacak.
İmam hatip ortaokulu 8'inci sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.
Lise hazırlık sınıflarında ve 12'inci sınıflarda ise haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze eğitimle, bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.
4
Abone Ol
Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.
Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek sınıfının müfredatından sorumlu olacak.