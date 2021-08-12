SON DAKİKA...12 Ağustos Koronavirüs Türkiye tablosu: Günlük corona virüs vaka sayısı, vefat sayısı ve iyileşen sayısında son durum! İşte Kovid-19 veriler

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.



En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.