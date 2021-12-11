SON DAKİKA: 11 Aralık Koronavirüs günlük vaka sayılarında son 24 saat... Bugün coronavirüs vaka sayısı ne kadar? İl il kovid 19 risk haritasında son durum...
11 Aralık Koronavirüs günlük Türkiye tablosu son dakika veriler ile güncelleniyor. Koronavirüs risk haritası, vaka sayısı ve vefat sayısında son durumun yer aldığı koronavirüs günlük tablosu dün akşam belli oldu. Tabloya göre vaka sayısı 20 binin altına inerek 18 bin 561 olarak kaydedilirken, 176 kişi yaşamını yitirdi. Coronavirüs vaka tablosuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, risk grubunda bulunan ileri yaştakilerin ve kronik hastalığı olanların hassasiyet göstermeleri gerektiğini belirterek, aşıları eksik olanların aşılarını tamamlamaları gerektiğini vurguladı. Peki, bugün coronavirüs vaka sayısı ne kadar? İşte, 10 Aralık Koronavirüs'te illerdeki son durum ve vaka sayıları ile ilgili bilgiler.
Günlük koronavirüs tablosu ve vaka sayılarında son durum Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" internet adresinden yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 18.561 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,96 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,02 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 532 bin 728 'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Covid-19’a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Covid-19’a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı." ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS 10 ARALIK VAKA TABLOSU
10 Aralık koronavirüs Türkiye tablosunda son durum belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 10 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 18 bin 561 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 176 oldu. Bir günde toplam 347 bin 232 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 129 olarak kaydedildi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Covid-19'a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı” dedi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Covid-19'a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı” dedi.
9 ARALIK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 9 Aralık koronavirüs Türkiye tablosu yayınlandı. Bugünkü tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 19.696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti.
KORONAVİRÜS 8 ARALIK TABLOSUNDA SON DURUM
8 Aralık koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından belli oldu. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 356 bin 254 testte 20 bin 874 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 192 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 883 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,94, 2'nci doz ortalaması yüzde 81,81 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 445 bin 351, 2'nci dozda 50 milyon 780 bin 761 ve 3'üncü dozda 12 milyon 489 bin 939 olmak üzere toplam 121 milyon 276 bin 848 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,94, 2'nci doz ortalaması yüzde 81,81 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 445 bin 351, 2'nci dozda 50 milyon 780 bin 761 ve 3'üncü dozda 12 milyon 489 bin 939 olmak üzere toplam 121 milyon 276 bin 848 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.
7 ARALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYISI
Sağlık Bakanlığı 7 Aralık koronavirüs Türkiye tablosunu yayınladı. Bugünkü tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 22.687 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 350 bin 937 testte 19 bin 357 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 185 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 278 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,82, 2'nci doz ortalaması yüzde 81,61 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 371 bin 961, 2'nci dozda 50 milyon 653 bin 666 ve 3'üncü dozda 12 milyon 363 bin 63 olmak üzere toplam 120 milyon 910 bin 483 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.