Son Dakika | 11 Aralık altın fiyatları canlı: Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte yıl sonunda uzmanların altın yorumları
Altın fiyatları canlı altın fiyatları ekranı üzerinden takip ediliyor. Gram altın, çeyrek, altın ve yarım altın fiyatlarına göre altın almak isteyen yatırımcılar bir yandan da altın yorumlarını mercek altına aldı. Gram altın fiyatlamasında önemli bir rol oynayan ons altın fiyatları, dün fiyatlar güne düşüşle başlamıştı. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Kapalıçarşı'da ise piyasaların kapanmasının ardından 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 azalışla 466,20 liradan tamamladı. Peki, gram çeyrek yarım, ons altın fiyatları ne kadar? İşte, 11 Aralık altın fiyatları ve piyasalarda son durum.
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Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasayı takip edenler tarafından anlık olarak takip ediliyor. Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 461 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 462 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en düşük 461.06 lira seviyesini, en yüksek ise 464.82 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 12.00 itibarıyla yüzde 0.34 oranında yükselişle 463.61 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 757 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 119 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1842 dolar seviyesini en düşük ise 1831 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.27 oranında düşüşle 1833 dolardan işlem gördü.
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ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 466,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 466 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 466,20 liradan, 3 bin 71 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 92 liradan, 425 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429 liradan, 3 bin 1 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 21 liradan, bin 500 liradan alınan Yarım Ziynet bin 510 liradan ve 750 liradan alınan Çeyrek Ziynet 755 liradan satıldı.
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CANLI ALTIN FİYATLARI 10 ARALIK
Gram altın güne 462 TL satış fiyatı ile giriş yaptı. Çeyrek altın 764, yarım altın ise 1530 TL'den alıcı buldu. 10 Aralık Perşembe günü ons altın ise 1839 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs aşısı ve Brexit konusundaki olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Bugün ABD'de toptan eşya stokları ile JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.885 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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BU UNSURLAR ALTIN İÇİN DESTEKLEYİCİ
Ziraat Yatırım Menkul Değerler
İngiltere'de kullanılmaya başlanan Pfizer-BioNTech aşısına ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onay verilebileceği beklenmesi ons altın tarafında kar satışlarına neden olsa da ABD'de bir öncekinden biraz daha fazla yeni teşvik paketinin gündeme gelmesi ve hızlı bir şekilde artmaya devam eden koronavirüs vakalarının kısıtlama endişelerini beraberinde getirmesi değerli maden için destekleyici unsurla olabilir. Bu kapsamda, değerli madenin 1.850 desteğinin üzerinde tutunarak tekrar 1.875 seviyesine hareket edebileceğini düşünüyoruz."
Ons altın fiyatları aşı ve teşvik paketi haberleriyle güç kaybetmeye başladı. FDA, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının yüzde 95 etkili olduğunu doğruladı. Perşembe günü ise aşı danışma paneli sonuçları göz önünde bulundurarak aşıya acil kullanım onayı tavsiyesi verip vermeyeceğini görüşecekleri belirtiliyor.
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Teşvik paketi içinse ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye 916 milyar dolarlık destek paketi teklifi sunduğunu söyledi. Geçtiğimiz hafta sunulan, 908 milyar dolarlık tekliften daha büyük bir paket olduğu görülüyor. İlerleyen günlerde, aşı ve paketle ilgili gelişmeler altının seyri açısından önemli olacaktır. Bugün için açıklanacak ikincil düzey ABD verileri var. Ons altın için 1854 - 1848 – 1841 dolar destek noktaları, 1867 - 1872 - 1876 direnç noktaları. "
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ENDEKS İÇİN İLK DESTEK 1.852 DOLAR SEVİYESİ
InvestAZ Yatırım
Güne 1.871 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.852 seviyesi olarak takip edilebilir.
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Gram altın ve gümüşte fırsat seviyeler
Gram altın ve gram gümüş tarafında son dönemde nispeten yatay hareketler ön planda. Ons tarafında kısmi hareketlilik olsa da dolar kurunda yaşanan yatay seyir gram altın ve gümüşün yatay kalmasına neden oluyor.
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Yılın son günlerindeyiz. Piyasanın genelinde de bir sakinlik söz konusu. Özellikle 16 Aralık ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısıyla birlikte piyasada hareketlilik görebiliriz. Fed’in 2021 yılına dair vereceği olası güçlü sinyaller hareketliliği artırabilir. Diğer yandan ABD’den beklenen fakat henüz somut bir gelişme olmayan teşvik paketi de bir diğer önemli konu olacaktır. Aşı konusunun ise piyasadaki etkisinin azaldığını görmekteyiz.
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İlk olarak ons altın ve gümüşü inceleyelim. Geçen haftalarda gelen aşı haberleriyle birlikte baskı altında kalan ons altın ve gümüş ardından ise hızlı bir şekilde toparlandı. Mevcut durumda ise, yükselişlerin zayıfladığını ve yatay bir görünüme girdiklerini görüyoruz. Piyasada yeni bir katalizör gelene kadar bu yataylık sürecektir.
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Ons altında 1884 dolar seviyesini önemli bir direnç olarak izliyorum. Mevcut durumda bu seviye baz alınarak aşağı yönde bir hareket görebiliriz. Aşağıda ise 1840 doları önemli bir destek olarak izliyorum. Gümüş tarafında daha net bir görünüm söz konusu. Düşen eğilim direnci 28.40 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu seviyeden bu hafta dönüşler görüyoruz. Sırasıyla 24.80 dolar ve 26.00 dolar dirençleri kademeli satış fırsatı verebilecek eşikler olabilir.
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Gram tarafını değerlendirmeden önce dolar kuruna da değinmek gerek. Ekonomide atılan normalleşme adımlarının ardından TL üzerindeki baskı nispeten azaldı. Ancak tam anlamıyla güçlü bir TL’den bahsetmek zor. Açıklanan son enflasyon verilerinin yüksek çıkması 24 Aralık TCMB toplantısına dair yeni bir artırım beklentisi oluşturuyor gibi. Eğer TCMB yeni bir artırım daha yaparsa TL’de kuvvetli bir seyir görebiliriz. Özellikle 7.75 TL seviyesi çok kritik gözüküyor. Son dönemde kurdaki her düşüş 7.75 TL seviyesinde sonlandı ve alımlar gördük. Bu nedenle TL’de iyimserliğin artması için 7.75 TL’nin kırılması gerekiyor. Aksi durumda 7.90 TL ve 8.05 TL seviyeleri izlenebilir.
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Gram altında yükselen eğilim 11 Kasım’da kırılmış ve artık yükselişlerin satış fırsatı verebileceğini ifade etmiştik. O günden bu yana 473 TL seviyesine kadar tepkisini veren ve her seferinde baskı yaşayan bir gram altın gördük. 473 TL direnci kritik olacaktır. Bu seviye geçilmediği sürece yükselişlere temkinli bakıyorum. Aşağıda önce 450 TL ardından ise 424 TL izlenebilir. Özellikle 424 TL seviyesinden toparlanmalar güçlü olabilir.
Gram gümüşte ise, daha öncelerden verdiğimiz 5.50 TL seviyesinden alımlar gelmişti. Ancak yükselişlerde de 6.30 TL’nin satış fırsatı verdiğini görüyoruz. Geri çekilmelerde 5.50 TL ve 5.20 TL seviyeleri toparlanma fırsatı verebilecek seviyeler olarak izlenebilir.