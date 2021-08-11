SON DAKİKA: 11 Ağustos Koronavirüs Türkiye tablosu: Günlük corona virüs vaka sayısı, vefat sayısı ve iyileşen sayısında son durum! İşte Kovid-19 veriler
11 Ağustos Koronavirüs Türkiye tablosu son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı, 10 Ağustos corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu dün akşam paylaştı; 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti. Aşılama oranında Burdur ve Bartın maviye dönerken Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda aşılama ve tedbirlere uyulması gerektiğini vurguladı. Türkiye'de 1,2 ve 3. toplam aşı dozu 79.014.674 olarak kaydedildi. Peki, 11 Ağustos corona virüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, corona virüs vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı ve Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum bilgileri.
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Sağlık Bakanlığı, 10 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 264 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak zorundayız. Aşı ile bağışıklık sağlanmadan tedbirsizlik kısır döngü ile sonuçlanır. Aşı olun. Tedbirlere uyun." ifadelerini kullandı.
İKİ İL MAVİYE DÖNDÜ
Burdur ve Bartın aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek sarıdan maviye dönerken, Adana ve Sivas ise turuncudan sarıya döndü.
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10 AĞUSTOS VAKA SAYISI BELLİ OLDU
Koronavirüs 10 Ağustos tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 264 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 462 bin 13 aşı uygulandı.
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9 AĞUSTOS GÜNCEL TABLO
Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.
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En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.
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22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan Günlük Koronavirüs Tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 239 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 835 oldu.
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"Aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz"
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılar en güçlü silahımız. Ancak en az iki dozunu tamamlamak koşulu ile. Aşınızı olun ve bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyun. Tedbir almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz." ifadelerini kullandı.
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hakkari'nin aşılanma oranında bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini de belirterek, toplum bağışıklığı yarışında Hakkari'nin örnek alınmasını istedi.
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Koca, "Yarın yapılacak aşılarla Kovid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkari örnek alınmalı." değerlendirmesini yaptı.