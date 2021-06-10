SON DAKİKA:10 Haziran korona virüs (covid-19) tablosu ve vaka sayısında son durum: Günlük corona virüs vaka ve ölüm sayısı düşüyor - İşte son veriler
10 Haziran Türkiye günlük korona virüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. Vaka sayısında düşüşün gözlendiği tabloda 24 saatte 223 bin 320 test yapılırken, 6 bin 408 vaka belirlendi. Koronavirüse yakalanan 96 kişi hayatını kaybederken semptom gösteren hasta sayısı bin 9 oldu. Öte yandan Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 32 milyon 213 bin 119'a ulaştı. Hafta başında, koronavürüs tedbirlerinde belirleyici olan haftalık vaka sayısını da yayınlayan Sağlık Bakanı Koca, 5 ile dikkat çekmişti. Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, 10 Haziran koronavirüs (covid 19) Türkiye günlük tablosunda son durum...
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Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1009 oldu, 6 bin 895 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 186 bin 728'e yükseldi.
Haftalık verilere bakıldığında bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. Koca, 5 ile dikkat çekerek, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.
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10 HAZİRAN GÜNLÜK VAKA SAYISI
Koronavirüs 10 Haziran günlük Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bugünkü tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1009 oldu, 6 bin 895 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 186 bin 728'e yükseldi.
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9 HAZİRAN KORONA TABLOSU
9 Haziran koronavirüs tablosu yayınlandı.Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1018 oldu, 6 bin 647 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 179 bin 833'e yükseldi.
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8 HAZİRAN VAKA SAYISI
Sağlık Bakanlığı Türkiye günlük koronavirüs tablosunu covid19.saglik.gov.tr internet sitesinden paylaştı. Bugünkü tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1044 oldu, 5 bin 836 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 173 bin 186'ya yükseldi.
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7 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU
7 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti.Ağır hasta sayısı 1060 oldu, 6 bin 576 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi.
Test sayısı 55 milyon 673 bin 616'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 293 bin 627, vefat sayısı 48 bin 255 oldu.
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5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 827 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 482 olarak kayıtlarda yer aldı.
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Ağır hasta sayısı 1096 oldu, 6 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi.
Test sayısı 55 milyon 455 bin 452'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 287 bin 980, vefat sayısı 48 bin 164 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 31 milyon 755 bin 665'e ulaştı.
Türkiye'de bugüne kadar 31 milyon 755 bin 665 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. 18 milyon 363 bin 865 kişiye ilk doz, 13 milyon 391 bin 800 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.
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İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı.
Haftalık verilere göre Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok, Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
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Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin.
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İŞTE VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin" mesajını paylaştı.
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CNN TÜRK Muhabiri Ahmet Türkeş ise vaka tablosu ile ilgili olarak şu ifadeleri kulllandı:
Bakan Koca 81 ilde 100 bin nüfusa karşılık gelen haritaya paylaştı. En çok vak gözüken il ise Bolu öne çıkıyor. Hatay ise vaka sayısında düşüş gösteren il olarak karşımıza çıkıyor.
Haftalık vaka sayısında 100 bine oranla karşılaştırılarak tablo oluşturuluyor. İstanbul’da 30 puanlık bir düşüş karşımıza çıkıyor. Antalya’da ise 1 buçuk bir puanlık bir düşüş var.