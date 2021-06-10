SON DAKİKA:10 Haziran korona virüs (covid-19) tablosu ve vaka sayısında son durum: Günlük corona virüs vaka ve ölüm sayısı düşüyor - İşte son veriler

Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1009 oldu, 6 bin 895 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 186 bin 728'e yükseldi.



Haftalık verilere bakıldığında bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. Koca, 5 ile dikkat çekerek, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.