SON DAKİKA: 10 Aralık Koronavirüs günlük vaka sayılarında son 24 saat... Bugün coronavirüs vaka sayısı ne kadar? İl il kovid 19 risk haritasında son durum...
10 Aralık Koronavirüs günlük Türkiye tablosu son dakika veriler ile güncelleniyor. Koronavirüs risk haritası, vaka sayısı ve vefat sayısında son durumun yer aldığı koronavirüs günlük tablosu dün akşam belli oldu. Tabloya göre vaka sayısı 20 binin altına inerek 19.696 oldu, 195 kişi hayatını kaybetti. Coronavirüs vaka tablosuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, Avrupa'da görülen ani artışların ülkemizde görülmediğini belirterek, kayıpları azaltmak için eksik aşıların tamamlanması gerektiğine vurgu yaptı. Peki, bugün coronavirüs vaka sayısı ne kadar? İşte, 9 Aralık Koronavirüs'te illerdeki son durum ve vaka sayıları ile ilgili bilgiler.
Günlük koronavirüs tablosu ve vaka sayılarında son durum Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" internet adresinden yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 19.696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS 8 ARALIK TABLOSUNDA SON DURUM
8 Aralık koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından belli oldu. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 356 bin 254 testte 20 bin 874 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 192 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 883 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,94, 2'nci doz ortalaması yüzde 81,81 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 445 bin 351, 2'nci dozda 50 milyon 780 bin 761 ve 3'üncü dozda 12 milyon 489 bin 939 olmak üzere toplam 121 milyon 276 bin 848 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,94, 2'nci doz ortalaması yüzde 81,81 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 445 bin 351, 2'nci dozda 50 milyon 780 bin 761 ve 3'üncü dozda 12 milyon 489 bin 939 olmak üzere toplam 121 milyon 276 bin 848 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.
6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
6 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 20.033 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,82, 2'nci doz ortalaması yüzde 81,61 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 371 bin 961, 2'nci dozda 50 milyon 653 bin 666 ve 3'üncü dozda 12 milyon 363 bin 63 olmak üzere toplam 120 milyon 910 bin 483 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.
20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne.