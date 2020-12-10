Son dakika: 10 Aralık koronavirüs (corona virüs) vaka tablosunda son durum: Türkiye geneli il il Covid 19 ölüm, hasta, iyileşen sayısı ve korona haritası

Vaka artışı düşen ve artan iller Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bilim Kurulu toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Koca, "Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor. Hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız ciddi yük altında." dedi.



Vaka sayısı düşen illerle ilgili de Koca, "İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışı düşmeye başladı. Bu durum polikliniklere yansıdı ancak yatan hasta ve yoğun bakım açısında yüksek doluluk oranlarımız devam etmektedir." diye konuştu.



Öte yandan Koronavirüs tablosunda güncel veriler son dakika açıklamalar ile açıklandı. Bugünkü tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 712 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan ABD'de koronavirüsü nedeniyle, hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1896 artarak 290 bin 880'e yükseldi, virüs tespit edilen kişi sayısı da 208 bin 166 artışla 15 milyon 377 bin 814'e ulaştı.