SON DAKİKA: 10 Ağustos Koronavirüs Türkiye tablosu: Günlük vaka sayısı ve iyileşen sayısında son durum! İşte Kovid-19 tablosunda son durum

Sağlık Bakanlığı, 9 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 245 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.



'10 GÜN ÇOK ÖNEMLİ'



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vaka artışlarıyla ilgili önümüzdeki 10 gün önemine dikkat çekerek, "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz" ifadelerini kullandı



HAKKARİ MAVİYE DÖNDÜ



Hakkar, aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek sarıdan maviye döndü. Bakan Koca, yaptığı açıklamada diğer illerin Hakkari'yi örnek almalı diyerek, "Hakkâri, aşılanma oranıyla Covid-19’a karşı güçlü 13 il arasında. Oranın düşük olduğu Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Hakkâri’nin aşı kararını, aşılanma hızını örnek almalı. Van’la Şırnak’tan %75’imiz aşılandık haberini bekliyoruz" ifadelerini kullandı



