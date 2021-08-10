SON DAKİKA: 10 Ağustos Koronavirüs Türkiye tablosu: Günlük vaka sayısı ve iyileşen sayısında son durum! İşte Kovid-19 tablosunda son durum
10 Ağustos Koronavirüs Türkiye tablosu son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu dün akşam paylaştı. 9 Ağustos'ta aşılanma oranında Hakkari sarıdan maviye dönerken, Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda vaka artış hızında önümüzdeki 10 günün önemli olduğunu belirterek, "Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz" ifadelerini kullandı. Peki, 10 Ağustos corona virüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, 9 Ağustos Koronavirüs Türkiye tablosu....
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Sağlık Bakanlığı, 9 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 245 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.
'10 GÜN ÇOK ÖNEMLİ'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vaka artışlarıyla ilgili önümüzdeki 10 gün önemine dikkat çekerek, "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz" ifadelerini kullandı
HAKKARİ MAVİYE DÖNDÜ
Hakkar, aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek sarıdan maviye döndü. Bakan Koca, yaptığı açıklamada diğer illerin Hakkari'yi örnek almalı diyerek, "Hakkâri, aşılanma oranıyla Covid-19’a karşı güçlü 13 il arasında. Oranın düşük olduğu Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Hakkâri’nin aşı kararını, aşılanma hızını örnek almalı. Van’la Şırnak’tan %75’imiz aşılandık haberini bekliyoruz" ifadelerini kullandı
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9 AĞUSTOS GÜNCEL TABLO
Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.
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En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.
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22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan Günlük Koronavirüs Tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 239 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 835 oldu.
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"Aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz"
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılar en güçlü silahımız. Ancak en az iki dozunu tamamlamak koşulu ile. Aşınızı olun ve bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyun. Tedbir almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz." ifadelerini kullandı.
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hakkari'nin aşılanma oranında bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini de belirterek, toplum bağışıklığı yarışında Hakkari'nin örnek alınmasını istedi.
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Koca, "Yarın yapılacak aşılarla Kovid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkari örnek alınmalı." değerlendirmesini yaptı.