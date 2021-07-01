SON DAKİKA: 1 Temmuz Koronavirüs tablosunda iyileşen, vefat ve hasta sayısı: Bugün corona virüs günlük vaka sayısı ne kadar? İşte tabloda son durum

Böylece doz miktarı, 47 milyon 342 bin 750'ye yükseldi.



İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 6 milyon 296 bin 277, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 434 bin 784, toplam 8 milyon 731 bin 61, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 679 bin 626, ikinci doz 1 milyon 246 bin 702, toplam 3 milyon 926 bin 328, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 162 bin 669, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 10 bin 523, toplam 3 milyon 173 bin 192 doz olarak kayıtlara geçti.