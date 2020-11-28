Son dakika... 1 Ocak itibarıyla başlayacak! İşte yeni Pasaport, ehliyet, trafik cezası, araç muayenesi ücretleri

Yeniden değerleme oranıyla birlikte trafik cezaları, motorlu taşıt vergisi (MTV), cep telefonları, pasaport, araç muayene ücretleri, tapu harçları, emlak vergisi, atık su ve ehliyet harçları artacak. Yolcu beraberinde yurt dışından getirilen cep telefonları için 1.839 lira yerine 2.006 lira harç ödenecek. Ehliyet harçları da yüzde 9,11 artışla A sınıfı için 271 liraya, B sınıfı 820 liraya, çıkacak. Tapu harcı 381 lira olacak.