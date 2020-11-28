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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... 1 Ocak itibarıyla başlayacak! İşte yeni Pasaport, ehliyet, trafik cezası, araç muayenesi ücretleri
GeriEkonomi Son dakika... 1 Ocak itibarıyla başlayacak! İşte yeni Pasaport, ehliyet, trafik cezası, araç muayenesi ücretleri
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Hürriyet
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 28 Kasım 2020 - 15:30 | 

Son dakika... 1 Ocak itibarıyla başlayacak! İşte yeni Pasaport, ehliyet, trafik cezası, araç muayenesi ücretleri

2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 oldu. Bu oran vergi, harç, araç muayenesi gibi işlemlerde de geçerli olacak.

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Yeniden değerleme oranıyla birlikte trafik cezaları, motorlu taşıt vergisi (MTV), cep telefonları, pasaport, araç muayene ücretleri, tapu harçları, emlak vergisi, atık su ve ehliyet harçları artacak. Yolcu beraberinde yurt dışından getirilen cep telefonları için 1.839 lira yerine 2.006 lira harç ödenecek. Ehliyet harçları da yüzde 9,11 artışla A sınıfı için 271 liraya, B sınıfı 820 liraya, çıkacak. Tapu harcı 381 lira olacak.

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Yeni yılda belediyelere ödenen Emlak Vergisine ise yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 4.55 oranında artacak. Konutlarda çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 51 kuruş, diğer belediyelerde 38 kuruş olarak tahsil edilecek.

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2021 yılı pasaport harçları

2021 yılı itibariyle pasaport harçları da yüzde 9.11 oranında artacak. Buna göre pasaport harçları yeni yılda şöyle olacak:

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6 aylık pasaport için harç bedeli 208 liradan 227,27 liraya çıkacak.

1 yıllık pasaport için harç bedeli 304 liradan 332,13 liraya çıkacak.

2 yıllık pasaport için harç bedeli 497 liradan 542 liraya çıkacak.

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3 yıllık pasaport için harç bedeli 705 liradan 770 liraya çıkacak.

4 yıl ve üzeri pasaportlar için harç bedeli 994 liradan 1.085 liraya çıkacak.

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2021 yılı trafik cezaları

*Emniyet kemeri kullanmayanlar, yasak yere park edenler, araçtan çöp atanların para cezası: 144 lira

*Kırmızı ışıkta geçenler, seyahat halinde cep telefonuyla konuşanlar, tehlikeli bir şekilde şerit değiştirenler, ehliyeti yanında bulundurmayanların trafik cezası: 314 lira

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*Radara hız sınırının yüzde 10-30'unu aşarak yakalanmanın cezası: 314 lira

*Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmanın cezası: 1.340 lira

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*Alkollü araç kullanmanın cezası: 1.340 lira-2.698 lira

*Tehlikeli araç kullanmanın cezası: 1.340 lira

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2021 yılı araç muayene ücretleri

*Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 504,69 lira

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*Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar: 373,70 lira

*Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler: 190,54 lira

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Harçlar

Tapu harcı 381 lira

Yurtdışından getirilen telefon harcı 2006 lira

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