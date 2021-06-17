Son dakika... 1 Gram altın kaç TL.. Altın fiyatları bugün (17 HAZİRAN) ne kadar oldu?.. Altın yükselecek mi düşecek mi? İşte merak edilenler..

Ancak günlük vakaların azalmaya başladığına dair işaretler var ve bu düşüş eğilimi devam ederse, karantinalar muhtemelen gevşeyecek ve zorunlu olmayan işletmeler yeniden açılacak ve bu da altın talebini artıracak.



Tayland ve Macaristan'dan son aylarda yapılan büyük alımlar, bu yıl merkez bankalarının sağlıklı net alımları beklentisini destekliyor.