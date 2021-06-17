Son dakika... 1 Gram altın kaç TL.. Altın fiyatları bugün (17 HAZİRAN) ne kadar oldu?.. Altın yükselecek mi düşecek mi? İşte merak edilenler..

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 504,50 504,70 502,70 502,90
Cumhuriyet Ata Lira 3.325,00 3.346,00 3.313,00 3.334,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 460,00 464,00 459,00 463,00
Lira(Tam) Ziynet 3.249,00 3.269,00 3.238,00 3.258,00
Yarım Ziynet 1.624,00 1.634,00 1.619,00 1.629,00
Çeyrek Ziynet 812,00 817,00 810,00 815,00