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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... 1 Gram altın kaç TL.. Altın fiyatları bugün (17 HAZİRAN) ne kadar oldu?.. Altın yükselecek mi düşecek mi? İşte merak edilenler..
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Ekonomi
Haber Giriş: 17 Haziran 2021 - 09:29 | 

Son dakika... 1 Gram altın kaç TL.. Altın fiyatları bugün (17 HAZİRAN) ne kadar oldu?.. Altın yükselecek mi düşecek mi? İşte merak edilenler..

Altın fiyatları gram altın ve çeyrek altın fiyatları ile yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 498 lira seviyesinde işlem gördü. Altın fiyatları bugün ise aynı değerini korudu.. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 513 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 840 lira, Cumhuriyet altını 3.435 liradan satılıyor. 1 gram altın fiyatları bugün kaç TL, altın fiyatları düşecek mi? İşte, 16 Haziran bugünkü altın fiyatları ve piyasalarda son durum bilgisi.

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Yeni güne de değer kazancıyla altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 512,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 840 lira, Cumhuriyet altını da 3.435 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.867 dolardan alıcı buluyor.

NATO Zirvesinde, liderlerin Çin'e yönelik yaptığı açıklamalar risk algısını yükselterek altının ons fiyatını desteklerken; ons altın bugün içerisinde en yüksek 1869 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1858 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.08 oranında düşüşle 1864 dolardan işlem gördü.

2Fedin kararına altından sert tepki

Fed'in kararına altından sert tepki

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 0.00 – yüzde 0.25 aralığında tuttu. Fed, en az 120 milyar dolar olan aylık varlık alım programını sürdüreceğini bildirdi. Fed tahminlerine göre, politika yapıcılar 2023 sonuna kadar iki faiz artışı öngörüyor.

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesi 1860 dolar seviyesinde hareket eden altının ons fiyatı, beklentiler dahilinde gelen karar sonrası gün içi en düşük seviyesi olan 1831 dolar seviyesine kadar geriledi. Altının ons fiyatı, saat 22.13 itibarıyla yüzde 1.15 oranında düşüşle 1837 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Euro/dolar paritesi 1.21 seviyesinden 1.20 seviyesine gerilerken; ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise, yüzde 1.50 seviyesinden yüzde 1.55’e yükseldi.

3KAPALIÇARŞIDA ALTIN FİYATLARI

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 504,50 504,70 502,70 502,90

Cumhuriyet Ata Lira 3.325,00 3.346,00 3.313,00 3.334,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 460,00 464,00 459,00 463,00

Lira(Tam) Ziynet 3.249,00 3.269,00 3.238,00 3.258,00

Yarım Ziynet 1.624,00 1.634,00 1.619,00 1.629,00

Çeyrek Ziynet 812,00 817,00 810,00 815,00

4ALTIN FİYATLARI ANLIK VE CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI ANLIK VE CANLI TAKİP EKRANI

Altının gram fiyatı bugün 497 lira seviyesinde işlem görürken, Cumhuriyet altının satış fiyatı 3.268 liradan değer gördü.

Çeyrek altının satış fiyatı 820 liradan işlem görürken, yarım altın 1.640 liradan satıldı.

ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN

5Altına dayalı borsa yatırım fonlarına giriş 9 ayın zirvesinde

Altına dayalı borsa yatırım fonlarına giriş 9 ayın zirvesinde

Dünya Altın Konseyi, altına dayalı borsa yatırım fonlarının (ETF) ocak ayından bu yana ilk aylık ve geçen yılın eylül ayından bu yana en yüksek girişlerini kaydettiğini bildirdi. Dünya Altın Konseyi raporunda, "Uyumlu para politikası, altını düşük tutmanın fırsat maliyetini koruyacaktır. Daha yüksek enflasyon seviyeleri gerçekleşirse, satın alma gücündeki düşüşe karşı bir önlem olarak altının çekiciliği muhtemelen artacaktır" denildi.

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Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) altınla ilgili mayıs ayındaki gelişmeleri derlediği "Altın Piyasası Yorumu" raporunda, altın fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon, daha zayıf bir dolar ve daha düşük reel oranlar üzerine devam eden korkuların etkisiyle yüzde 7 artarak ivme kazandığı ve altının önemli bir teknik kırılmanın ardından mayıs ayını neredeyse yatay bir şekilde tamamlayarak ilk çeyrek kayıplarını geri aldığı kaydedildi.

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Rapora göre, altına dayalı borsa yatırım fonları (ETF) ocak ayından bu yana ilk aylık ve geçen yılın eylül ayından bu yana en yüksek girişlerini kaydetti.

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Altının yönünün muhtemelen iki önemli etken tarafından yönlendirilmeye devam edileceğinin aktarıldığı raporda, "Birincisi, uyumlu para politikası, altını düşük tutmanın fırsat maliyetini koruyacaktır. Daha yüksek enflasyon seviyeleri gerçekleşirse, satın alma gücündeki düşüşe karşı bir önlem olarak altının çekiciliği muhtemelen artacaktır.

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Öte yandan, daha yüksek enflasyon, sonuçta, diğer getiri getiren varlıklarla karşılaştırıldığında altının cazibesini azaltarak, para politikasını sıkılaştırmaya yol açacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Rapora göre, kilit noktanın, enflasyonun sadece geçici bir etki olup olmadığı veya küresel mali teşviklerin ve artan açıkların yatırımcıların tam olarak hazırlanmayabileceği daha yapısal enflasyonla sonuçlanıp sonuçlanmadığı olacağı ifade edildi.

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Raporda, altına dayalı borsa yatırım fonları akışlarındaki net uzun pozisyonlamanın özellikle enflasyon ve potansiyel daralma ile ilgili olarak hissiyatın ölçülmesinde faydalı ölçütler olmaya devam edeceği aktarıldı.

12ALTIN YATIRIMCILARIN GÖZÜ FEDİN HAZİRAN AYI ORTASINDAKİ TOPLANTISINDA

ALTIN YATIRIMCILARIN GÖZÜ FED'İN HAZİRAN AYI ORTASINDAKİ TOPLANTISINDA

Raporda, enflasyona ve bunun geçici olup olmayacağına ilişkin korkuların piyasaları kara bulut haline getirmeye devam ettiği ve kısa vadede altını desteklemesinin beklendiği ifade edildi.

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Para politikasına ilişkin beklentilerin anahtar role sahip olduğunun altının çizildiği raporda, piyasaların ekonomik büyüme ölçütlerini ve merkez bankası açıklamalarını yakından izleyerek varlık alımlarının azaltılmasının muhtemel zamanlamasına ilişkin ipuçlarını araştırdığına dikkati çekildi.

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Şimdilik, uyumlu politikaların yürürlükte kalacağı ve bunun altın yatırımına destek yaratacağının belirtildiği raporda, "Altın yatırımcıları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziran ayı ortasındaki toplantısından ve diğer büyük merkez bankalarından gelen açıklamaları izleyecekler. Opsiyon piyasasındaki konumlanma, bazı yatırımcıların para politikasında olası bir değişikliğe hazırlanıyor olabileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Altının bu yılki performansının ana itici gücü olan faiz oranları, mayıs ayında altın üzerinde bir miktar etki yaratmaya devam etti. Getirilerdeki hafif düşüş, özellikle altının son zamanlarda gördüğümüz oranlara karşı artan duyarlılığı göz önüne alındığında, altın tutmanın çekiciliğini artırmaya yardımcı oldu.

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Piyasa oynaklığı artışları da altın fiyatının kayda değer bir itici gücüydü. Ana akım varlıklardaki yüksek oynaklık ve kripto para birimlerindeki göz kamaştırıcı dalgalanmalar, altına bazı güvenli liman akışlarını artırdı.

17KOVİD-19, HİNDİSTANDA TÜKETİCİ TALEBİNİ AY BOYUNCA CİDDİ ŞEKİLDE ENGELLEDİ

KOVİD-19, HİNDİSTAN'DA TÜKETİCİ TALEBİNİ AY BOYUNCA CİDDİ ŞEKİLDE ENGELLEDİ

Raporda, Çin'in iç tüketimi teşvik etmek için, beş günlük Uluslararası İşçi Bayramı tatilinin ilk günü olan 1 Mayıs'ta Ulusal Tüketimi Teşvik Ayını başlattığı ve Şanghay'da satışların yıllık yüzde 30,4 artışla 19.65 milyar RMB'ye ulaştığı ifade edildi.

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Özellikle tatil ve düğünle ilgili talep, yerel altın fiyatlarındaki düşüş ve daha fazla fiyat artışı beklentileri nedeniyle birçok şehirde altın takı ve yatırım ürünlerinin güçlü satışlarının olduğu belirtiliyor.

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Hindistan'da satışlar, perakendecilerin dijital ve çok kanallı stratejileri aracılığıyla marjinal destek bulurken, dijital altın talebi güçlü kaldı.

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Son zamanlarda Kovid-19 vakalarındaki artışa yanıt olarak birçok eyalet karantina altına alındığından, tüketici talebi ay boyunca ciddi şekilde engellendi. Bu, mayıs ayında 11.4 tona düşen resmi altın ithalat rakamlarında açıkça görüldü.

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Ancak günlük vakaların azalmaya başladığına dair işaretler var ve bu düşüş eğilimi devam ederse, karantinalar muhtemelen gevşeyecek ve zorunlu olmayan işletmeler yeniden açılacak ve bu da altın talebini artıracak.

Tayland ve Macaristan'dan son aylarda yapılan büyük alımlar, bu yıl merkez bankalarının sağlıklı net alımları beklentisini destekliyor.

22GRAM ALTIN 1 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

GRAM ALTIN 1 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Gram altın fiyatı geçtiğimiz haftayı 506 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 502 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı, dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle gerilerken; 18 Mayıs tarihinden beri ilk kez 500 lira seviyesinin altını gördü.

Gram altın, gün içerisinde en yüksek 506,82 lira seviyesini, en düşük ise 496,61 lira seviyesini görürken; gram altın, saat 11.52 itibarıyla yüzde 1.58 oranında düşüşle 498,64 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 814 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 353 liradan satılıyor.

23ONS ALTINDA BASKI SÜRÜYOR

ONS ALTINDA BASKI SÜRÜYOR

Ultra gevşek para politikasının bir süre daha süreceğine ilişkin beklentilerle azalan risk algısı altının ons fiyatını baskı altında tutarken; ons altın bugün içerisinde en yüksek 1877 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1854 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 1.05 oranında düşüşle 1857 dolardan işlem gördü.

24YAŞANAN DÜŞÜŞTE PİYASA OYUNCULARININ DA ETKİSİ VAR

YAŞANAN DÜŞÜŞTE PİYASA OYUNCULARININ DA ETKİSİ VAR

Mehmet Ali Yıldırımtürk - İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı

Altında yaşanan düşüş ons fiyatlarının gerilemesinden kaynaklanıyor. İç piyasada dolardan dolayı geçen hafta gerilemişti. Ons altın 1850 seviyelerine inince yansımalar böyle oldu.

Özellikle ABD'de enflasyon ve faizde artış beklentisi oluşmuştu. Son gelen açıklamalarda enflasyonun korkulan düzeyde olmadığı ifade edildi. Ons altında yaşanan düşüşün temel sebeplerinden biri bu. Ons altın 1840 dolara kadar da gerileyebilir.

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Yaşanan bu düşüşte piyasa oyuncularının da etkileri var. Daha önce altından çıkıp kripto paralara bir yönelme vardı.

Orada yaşanan sert dalgalanmaların ardından tekrar altın tarafına yönelmişlerdi. Şu an da para altında da diğer emtialarda da değil. Yatırımcıların tercihi şu an için petrol. Petrol şu an 70-72.5 dolar seviyesinde muhtemelen de burada kalmayı sürdürecek. Altında yaşanan düşüşün temelinde bunlar yatıyor.

26ALTIN BEKLEMEYE GEÇTİ

ALTIN BEKLEMEYE GEÇTİ

Fiyatlar için en önemli gelişme Fed'in faiz kararı olacak. Altın şu anda beklemeye geçti diyebiliriz.

Fed'den bir faiz artışı beklenmiyor. Çünkü ABD enflasyonunun şu an bu seviyelerde kalacağı tahmin ediliyor. Sonbaharda yine bir artış beklenebilir. Toplantı öncesi de bu beklenti satın alınıyor. Toplantı sonrası yapılacak açıklamalar altını bir miktar yukarıya atabilir. Eğer ons altında 1925-1930 seviyesi kırılsaydı 1950 beklenebilirdi.

27G7 ZİRVESİNDEN ÇIKACAK SONUÇ KRİTİK

G7 ZİRVESİNDEN ÇIKACAK SONUÇ KRİTİK

G7 zirvesinden çıkacak sonuç da jeopolitik risklerin artmasına neden olabilir. Bu durum da altın fiyatlarını yakından etkileyebilir. Şu an için bu gelişmeler fiyatlanmıyor.

Önümüzdeki aylarda 1950'yi geçeceğini düşünüyorum. Yılın üçüncü çeyreği sonunda ise 2000 dolar üstü beklentimizi koruyoruz.

28ALTIN FİYATLARININ YÖNÜNÜ FED BELİRLEYECEK

ALTIN FİYATLARININ YÖNÜNÜ FED BELİRLEYECEK

Emre Çayırlı - ALB Forex Araştırma Müdürü

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı yaklaşırken, ons altın yeni haftaya değer kaybıyla başladı. Altın yatırımcıları, para politikasının gelecekteki seyrine ilişkin ipuçları için bu haftaki Federal Rezerv toplantısını beklerken ons altın fiyatı sabah saatlerinde 1856 dolara geriledi. Geçen hafta açıklanan ekonomik veriler, mayıs ayında ABD tüketici fiyatlarında keskin bir artış göstermiş ve beklentilerde değişim yaşanmasına neden olmuştu. Fed yetkilileri önceki açıklamalarında enflasyonun geçici olacağını söylemeleri bu hafta yapılacak olan Fed toplantısında alınacak kararların önemi artırdı.

Fed’in para politikasında önemli bir değişiklik yapması beklenmese de haziran ayı toplantısında yapılacak olan projeksiyonlar önemli olacak. Politika yapıcıların parasal sıkılaşma için beklentilerini önceki döneme göre daha erken bir tarihe çekmesi dolar değerinde artış yaşanmasına ve ons altında değer kaybının devam etmesine neden olabilir.

FAİZLERDEKİ YÜKSELİŞ ONS ALTINDAKİ KAYBI YAVAŞLATABİLİRDiğer yandan ABD tahvil faizlerinde yaşanan düşüş yüzde 1.43 seviyesine kadar geriledi. İlerleyen süreçte tahvil faizlerinde düşüş devam etmesi ons altında yaşanan değer kaybını yavaşlatabilir. Son dönemde altın ETF pozisyonlarında yaşanan artış bu durumu gösteriyor. Geçtiğimiz yıl kasım ayından sonra azalmaya başlayan altın EFT pozisyonlarının mayıs ayından bu yana yüzde 1,9 ‘a yakın artış kaydetti. Aynı dönemde ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ise yüzde 15 gerileme yaşandığı görülüyor.

Teknik olarak incelendiğinde, mart ayının sonunda başlayan yükseliş trendinin altında fiyatlanan ons altında 1850 dolar bölgesi önemli bir destek alanı, bu seviyenin altında kapanışlar yaşanması halinde 1810 dolar seviyesine doğru değer kaybının devam ettiğini görebiliriz.

Öncesinde ise Fibonacci 38,2’lik dilimin bulunduğu 1830 dolar bölgesi ara destek olarak izlenebilir. Geçtiğimiz yıl kasım ayında başlayan düşüş trendine geri dönüş hareketi yaşanması halinde 1830 dolar bölgesinden toparlanmanın başladığı görülebilir. 1850 dolar desteğinin üzerinde kalınması durumundaysa 1866 ve 1877 ara direnç seviyeleri olmak üzere 1884 dolar seviyesi ana direnç seviyesi olarak izlenebilir.

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