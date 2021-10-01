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Haber Giriş: 01 Ekim 2021 - 20:58 | 

Son dakika: 1 Ekim Koronavirüs Türkiye tablosunda son 24 saat verileri! Corona virüs vaka sayısı ne kadar? İşte günlük koronavirüs tablosu

1 Ekim Koronavirüs Türkiye tablosu son veriler ile güncelleniyor. Koronavirüs Türkiye tablosunda son 24 saatin vaka ve vefat sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından bu akşam açıklandı. Corona virüs, vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat sayısının belirlendiği tabloda; 28 bin 873 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Koca, sonbahar şartlarında daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek, aşı çağrısında bulundu. Peki, bugünkü corona virüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, 1 Ekim Koronavirüs günlük tablosunda merak edilen detaylar ve Fahrettin Koca'nın açıklamaları.

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Türkiye günlük koronavirüs tablosu ve corona virüs vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. "covid19.saglik.gov.tr" internet adresinden yayınlanan tabloda, vaka sayısı dikkat çekti. Türkiye'de 28 bin 873 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız." ifadelerini kullandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

21 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

1 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 356 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 224 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,11, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,90 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 109 milyon 925 bin 744'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 430 bin 131 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız."

3KORONAVİRÜS 30 EYLÜL TABLOSU YAYINLANDI

KORONAVİRÜS 30 EYLÜL TABLOSU YAYINLANDI

Sağlık Bakanlığı, 30 Eylül koronavirüs tablosu yayınlandı. Bu akşamki tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 853 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi yaşamını yitirdi.

429 EYLÜL VAKA SAYISI TABLOSU

29 EYLÜL VAKA SAYISI TABLOSU

Koronavirüs 29 Eylül Türkiye tablosu yayınlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen bilgilere göre Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 442 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi.

528 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

28 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 28 Eylül koronavirüs Türkiye tablosunu yayınladı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.

627 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

27 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

27 Eylül koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bugünkü tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 324 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.

726 EYLÜL VAKA SAYILARI

26 EYLÜL VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 341 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 875 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,18, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,10 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 840 bin 404'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 198 bin 481 doz aşı uygulandı.

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En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım."

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Haritamız, toplum bağışıklığı hedefi için yeniden şekillenmeye devam ediyor. MAVİ İL sayımız İZMİR’LE 10’a çıktı. Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı İzmir’de artık %75’in üzerinde. Hepimizin lehine sonuçlar için, sıradaki 71 il, yarışalım! ifadelerini kullandı.

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