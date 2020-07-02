Son dakika... 1 Ağustos'a uzatıldı! 30 gün içinde başvurmalısınız

Hem işsizlik maaşı hem normal maaş olmaz Soru: Şu anda işsizlik ödeneğim gözüküyor ama bir yandan da normal bir şekilde çalışıyorum, işverenimiz iptal ettirmemiş. Biz çalışanlar işsizlik ödeneği ve işveren maaşı şeklinde mi paramızı alırız, yoksa sadece işsizlik ödeneğimi verilir? İbrahim K.