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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... 1 Ağustos'a uzatıldı! 30 gün içinde başvurmalısınız
GeriEkonomi Son dakika... 1 Ağustos'a uzatıldı! 30 gün içinde başvurmalısınız
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Hürriyet
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Ekonomi
Noyan DOĞAN
Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 07:40,

Son dakika... 1 Ağustos'a uzatıldı! 30 gün içinde başvurmalısınız

Hürriyet Gazetesi köşe yazarlarından Noyan Doğan kısa çalışma ödeneğinden, işsizlik maaşına kadar merak edilen soruların yanıtını köşesinden verdi.

Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
1Kısa çalışma ödeneği 1 Ağustos’a uzadı
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Kısa çalışma ödeneği 1 Ağustos’a uzadı

Soru: Koronavirus sebebi ile işyerimiz kapandı. İşveren kısa çalışma ödeneğine başvurdu, 23 Haziran’da bitiyor. İşyerimiz açıldı ama işler kötü olduğu için durdurma kararı aldı. Bize ücret ödemeyecek. Tazminatımızı alabilir miyiz? Hulusi İ.

2
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Cevap: 30 Haziran’da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kısa çalışma ödeneği bir ay daha uzatıldı. İşvereniniz başvurup, 1 Ağustos’a kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir. İşveren faaliyetini durdurursa çalışan olarak sizlere tüm haklarınızı yasal olarak ödemek durumunda.

3İşsizlik maaşına 30 gün içinde başvurmalısınız
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İşsizlik maaşına 30 gün içinde başvurmalısınız

Soru: İş yerimiz sonlandı. İŞKUR’a başvurdum, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin için. Şartlar yetersiz, maaş bağlanmadı. İŞKUR’dan maaş alma durumu var mı? Erhan S.

4
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Cevap: İş sözleşmeniz bittiği günden önceki 120 gün içinde prim ödeyerek çalışmışsanız ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemişseniz İŞKUR’dan işsizlik maaşı alabilirsiniz. İş sözleşmesinin iptalinden sonra 30 gün içinde İŞKUR’a başvurmanız gerekiyor.

5İşveren ücretsiz izne çıkartabilir
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İşveren ücretsiz izne çıkartabilir

Soru: Okul yemekhanelerinde çalışanlarız. Kısa çalışmadan 3 ay yararlandık. Okulların tatil olmasıyla tamamen mağdur olduk. İşverenlerin işçi çıkarması 3 ay ertelendi. Şirket bizlere 3 ay ücretsiz izin vermek istiyor. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Bülent Ö.

6
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Cevap: Kısa çalışma ödeneği 1 Ağustos’a kadar aynı şartlarda uzadı. Dolayısıyla 1 Ağustos’a kadar kısa çalışma ödeneği alabilirsiniz. Aynı zamanda işverenin, işçi çıkarması da bir ay uzadı. İşverenin ücretsiz izin verme hakkı bulunuyor.

7Kıdem tazminatı alacaksınız
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Kıdem tazminatı alacaksınız

Soru: Özel sektörde 12 yıl, 8 aydır çalışıyorum. 30 Haziran’da şirketimizin devlet ile olan sözleşmesi sona eriyor. Haklarımız nedir?

8
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Cevap: 3 yıldan fazla süredir çalıştığınız için 8 hafta ihbar süreniz var. İşveren bu süreye uymayıp, sizi işten çıkartırsa ihbar tazminatı ödemek zorunda. Bunun dışında işveren iş sözleşmesini sonlandırdığı için kıdem tazminatınızı ödeyecek.

9Hem işsizlik maaşı hem normal maaş olmaz
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Hem işsizlik maaşı hem normal maaş olmaz

Soru: Şu anda işsizlik ödeneğim gözüküyor ama bir yandan da normal bir şekilde çalışıyorum, işverenimiz iptal ettirmemiş. Biz çalışanlar işsizlik ödeneği ve işveren maaşı şeklinde mi paramızı alırız, yoksa sadece işsizlik ödeneğimi verilir? İbrahim K.

10
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Cevap: İşsizlik ödeneği bağlandığına göre işveren sizi işten çıkarmış ve İŞKUR’a da kaydınız yapılmış. Artış işveren sizi çalıştıramaz. Çalıştırıyorsa da suç işliyor demektir. Hem işsizlik maaşı hem işveren maaşı diye bir şey söz konusu olamaz.

11Kısa çalışma emekliliğinizi etkiler
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Kısa çalışma emekliliğinizi etkiler

Soru: Emekliliğime 3 ay kaldı. Şirketim virüsten dolayı devletin kısa çalışma ödeneğinden faydalandırmak istiyor. Bu süreçte primlerim ödenmeyecek, emeklilik hakkımı geciktirmiş oluyor. Ne yapmam lazım? Esma K.

12
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Cevap: Kısa çalışma ödeneğinde emeklilik primleri ödenmiyor. Kısa çalışmada çalıştığınız gün varsa onun primi ödenir. Bu durum prim gün sayısını etkiler ama emeklilik yaşını etkilemez. Eğer prim gün sayısında eksiğiniz yoksa kısa çalışma ödeneği süresince prim yatmaması sizi etkilemez.

Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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