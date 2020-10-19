Son dakik haberler: Saadet zincirinin son halkası! Kenan bıraktı, Sadun türedi

BİNBAŞI DA VAR DOKTOR DA Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada bin 176 kişi şikâyetçi konumda. Cizre Devlet Hastanesi doktoru Çağlar Karpuz, Malatya’daki özel bir hastanede görevli Dr. Orhan Akbulut, emekli binbaşı Yunus Balkan, emekli astsubaylar Arif Kırsakal, Ahmet Oruç Çevirgen, meslekten çıkarılan polisler Süleyman Kekeç ile Şenol Tekin, öğretmen Sait Paksoy ile Antalya’daki bir otelin müdürü Zafer Yaşar yargılanan sanıklar arasında yer alıyor. 37 sanık, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘Örgüte üye olma’ ile suçlanıyor. Sistemin kurucu iki ismi Sadun Kaya ile Muhammet Satıroğlu ise 2 yılı aşkın süredir tutuklu.