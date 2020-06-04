Son daki haberi: Trump ateş çemberinde

ABD Başkanı Trump'ın orduyu sokağa çıkarırım sözleri infial yaratmıştı. Bu açıklamanın ardından Trump büyük şoka uğradı.
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ABD'de sular durulmuyor. Siyahi George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle ölümünün ardından çıkan olaylar nedeniyle Trump eleştiri oklarını üzerine cekmiş vaziyette.
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki şiddet olaylarına müdahale etmek için binlerce ağır silahlı askeri personeli ve güvenlik gücünü görevlendirdiğini duyurmuştu.
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Bu açıklamasının ardından ise, gövde gösterisi gibi bir yürüyüş yaptı. Beyaz Saray'dan çıkan Trump, gün boyunca gösterilerin sürdüğü Lafayette Parkı'ndan geçerek, protestocular tarafından ateşe verilen Saint John Kilisesi önünde elinde İncil’le poz verdi.
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Polisin, Trump'ın yürüyeceği yoldaki göstericilere sert müdahalesi tepki çekmişti.
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Trump'ın ilk savunma bakanı Mattis: Trump bizi bölmeye çalışıyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde ilk Savunma Bakanı olarak görev yapmış olan James Mattis, Trump'ı "ülkeyi bölmeye çalışmak ve gücünü kötüye kullanmakla" eleştirdi.
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Savunma Bakanlığı'ndan 2018 sonunda istifa eden Mattis, Trump'ın "olgun bir liderlik sergileyemediğini" belirtti.
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The Atlantic için bir makale kaleme alan Mattis, "Donald Trump, Amerikan halkını birleştirmeye çalışmayan - çaba gösteriyormuş gibi bile davranmayan - hayatımda şahit olduğum ilk başkan. Aksine, bizi bölmeye çalışıyor." yazdı.
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Mattis, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösterilerle ilgil olarak da "Kanunlara uymayan birkaç kişi dikkatimizi dağıtmasın. Protestolar, toplum olarak değerlerimizi savunan onbinlerce vicdanlı insanın sesidir" yazdı.
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Trump'ı protestoculara karşı Ulusal Muhafızları sokaklara konuşlandırmasını da sert şekilde eleştiren Mattis "Orduya, vatandaşlarımızın anayasal haklarını çiğneme emri verileceği aklımın ucundan geçmezdi" ifadesini kullandı.
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Savunma Bakanı da itiraz etmişti
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestoları kontrol altına almak için ordunun sokağa çıkarılması fikrine itiraz etmişti.
"Muvazzaf askerlerin kanunlara uyulmasını sağlamak için sokağa çıkması son çare olmalıdır ve yalnızca en acil, en vahim anlarda gerçekleşmelidir. Şu an öylesi bir durumda değiliz."
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George Floyd'un ölümünün "korkunç bir suç" olduğunu belirten Esper, polislerin bu cinayetten sorumlu tutulması gerektiğini, böylesi trajedilerin çok fazla tekrar ettiğini söyledi.
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ABD'de halihazırda polislere destek olmak için görevlendirilen Ulusal Muhafızlar, ABD Ordusu'nun muvazzaf askerlerinden değil, ihtiyat askerlerinden oluşuyor.
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Esper, Ulusal Muhafızlar'ın bu göreve daha uygun olduğunu söyledi ve ekledi: "Bunu yalnızca bir Savunma Bakanı olarak değil, eski bir asker ve eski bir Ulusal Muhafız olarak da söylüyorum."
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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, bu sözlerin Trump'ın Esper'e güvenini sarsıp sarsmadığına dair sorulara "Bakan Esper'e güvenini yitirirse bunu ilk sizin bileceğinize eminim" diye yanıt verdi ve ekledi:
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"An itibarıyla Bakan Esper hâlâ Bakan Esper." diye yanıt vermişti.
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'Sahiplenilmemek' ABD'deki siyahileri harekete geçirdi
ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından yaşanan süreci değerlendiren Temple Üniversitesinden Prof. Nilgün Anadolu Okur, "Sahipsizlik gerçeği, George Floyd'un ölümüyle birlikte siyahları harekete geçirdi. 'Sahipsiziz' diyorlar. İşte bu sahipsizlik ve çırpınış, 'nefes alamıyorum' ile birleşince bugünkü durum ortaya çıktı." dedi.
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Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler sıcaklığını korurken, ABD'de siyahlara yönelik polis şiddeti ve ırkçılık bir kez daha gündeme geldi.
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Ülkede siyahlara yönelik polis şiddetinin tarihi arka planına ilişkin uzman görüşleri, konunun gündelik siyasetin ötesinde daha derin anlamlar taşıdığını ortaya koyuyor.
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Floyd'un ölümünün ardından yeniden gündeme gelen bu yapısal sorunu tarihi bağlamında analiz eden Temple Üniversitesi Afrika-Amerika Araştırmaları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nilgün Anadolu Okur, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
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Prof. Anadolu, ABD'de son süreçte yaşananları "kusursuz fırtınaya" benzeterek, bu fırtınanın ortaya çıkmasında 4 temel faktöre bakılması gerektiği kaydetti.
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"Sahipsizlik ile 'nefes alamıyorum' birleşince bu durum ortaya çıktı"
İlk olarak yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) getirdiği korku, panik ve belirsizliğin insanların psikolojisini olumsuz etkilediğini anlatan Anadolu, 2. faktör olarak çoğu fakir olan siyah Amerikalıların son birkaç ayda ellerindeki işlerini de kaybettiklerine ve devletin vadettiği ekonomik destek çeklerini halen alamadıklarına işaret etti.
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Anadolu, 3. faktör olarak polisin konuşulması gerektiğini belirterek ABD'de polisin büyük bölümünün öteden beri yeterli eğitim düzeyine sahip bulunmayan olmayan kişilerden oluştuğunu ve bunlar arasında ırkçılığın yaygın olduğunu vurguladı.
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Anadolu, "4. faktör olarak da Başkan Trump'ın taviz vermeyen ve ortalığı yatıştırmaktan öteye kışkırtmaya çalışan tutumu ve konuşmalarını söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.
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Trump'ın kullandığı dili eleştiren Anadolu, Amerikan Başkanının en çok da bugünlerde kuşatıcı ve birleştirici bir dil kullanması gerektiğinin altını çizdi.
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"Sahipsizlik gerçeği, George Floyd'un ölümüyle birlikte siyahları harekete geçirdi. 'Sahipsiziz' diyorlar. 'Bu ülkede doğduk, büyüdük, atalarımız bu ülkede bedava çalıştılar, bu ülkeyi adam edip bu hale getirdiler ama bugün bize kimse sahip çıkmıyor' diyorlar." yorumunu yapan Anadolu, "İşte bu sahipsizlik ve çırpınış, 'nefes alamıyorum' ile birleşince bugünkü durum ortaya çıktı." dedi.
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Anadolu, bu olayların en temel sebeplerinden birinin de fakirlik olduğuna değinerek "ABD'de baktığınız zaman gelir seviyesi en düşük grupların siyahlar, Hispanikler ve bazı yeni gelen göçmenler olduğunu görürsünüz." değerlendirmesinde bulundu.
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"Şu sıralar Amerika'da en çok anlayışa ve sevgiye ihtiyaç var"
ABD'nin bugün toplumsal bir güven krizi yaşadığına işaret eden Anadolu, "Sevgi ve şefkat herkesin ihtiyacı. Ancak şu sıralar Amerika'da en çok anlayışa, saygıya, sevgiye ve şefkate ihtiyaç var. Başkan Trump eğer yatıştırıcı konuşmalar yapabilirse çok güzel şeyler olabilir. Ben hala ümitliyim." yorumunu yaptı.
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Amerikan kriminal sisteminde ciddi sorunlar olduğunu da vurgulayan Anadolu, hem polisin hem de kriminal sistemin aynı anda ele alınması gerektiğini bildirdi.
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"Başkan dahil yöneticilerin bu konuda eğitime ihtiyacı var. Bunun Türkiye'de çok güzel örnekleri var. Başkan Erdoğan kriz dönemlerinde 'bunları hep birlikte aşacağız' diye çok güzel açıklamalar yaptı. Mesela insanların acı çektiği anlarda onların cenazelerine gitti." diyen Anadolu, ABD'nin de bu yolda ilerleyebilmesi gerektiğini dile getirdi.
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"George Floyd'un öldürülmesi bir linçtir"
Anadolu, "Bu insanlar 246 yıl boyunca köle statüsündeyken hep ezildiler, öldürüldüler, linç edildiler. İlaveten ben George Floyd'un öldürüldüğüne değil, linç edildiğine inanıyorum. Bu bir linçtir. Çünkü o üç polis sadece onun ölümünü izliyordu, etrafta da seyirciler vardı. Bizim kültürümüzde linç yoktur, bu Amerika'ya ait bir şeydir. George Floyd'un o andaki 'nefes alamıyorum, beni öldürmeyin' feryadı bile onları durduramadı." yorumunu yaptı.
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Floyd'un öldürülme anındaki alt metne dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Anadolu, "O beyaz polis esasen şu mesajı da veriyor: Ben sana dokunmam ama ben seni ellerimde dokunmadan öldürebilirim. Kibrin derecesine bakar mısınız?" dedi.
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"Siyahların Hayatı Önemlidir" (Black Lives Matter) hareketine de değinen Anadolu, "Biz de önemliyiz diyorlar. Bakın biz üstünüz demiyorlar. Biz de önemliyiz, bize de kulak verin diyorlar." şeklinde konuştu.
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Anadolu, gelecekten umutlu olduğunu ifade ederek "Evet çok büyük sorunlar var ancak siyahlara destek veren çok sayıda genç beyaz Amerikalılar da var. Bu, daha yenilikçi ve adaletli bir düşünce devrimine yol açacak, ardından yeni bir paradigma ortaya çıkacak. Ben buna inanıyorum." vurgusu yaptı.