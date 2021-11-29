Son 4 yılda yüzde 133 yükseldi! İşte arsa ve arazi fiyatları en çok artan yerler
Bölgedeki ulaşım ve altyapı projeleri, gayrimenkul değerini en fazla etkileyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Yakın zamanda tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu ve İzmir-İstanbul Otoyolu’nun güzergâhındaki arsa ve arazi değerleri hızla yükseldi.
Endeksa verilerine göre, İstanbul'un Silivri ilçesi Kınalı kavşağından başlayarak, Sakarya Akyazı’da biten otoyol güzergahındaki bölgelerde son 4 yılda arsa fiyatlarında yüzde 45’e kadar, tarla, bağ, bahçe fiyatlarında ise yüzde 94’e kadar artış görüldü. İşte en çok değerlenen bölgeler...
Lokasyon: Sakarya, Akyazı
ARAZİ
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 65
Yıllık Değişim (%): 25
4 Yıllık Değişim (%): 67
ARAZİ
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 65
Yıllık Değişim (%): 25
4 Yıllık Değişim (%): 67