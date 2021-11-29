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HaberlerEkonomi HaberleriSon 4 yılda yüzde 133 yükseldi! İşte arsa ve arazi fiyatları en çok artan yerler
GeriEkonomi Son 4 yılda yüzde 133 yükseldi! İşte arsa ve arazi fiyatları en çok artan yerler
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Ekonomi
Haber Giriş: 29 Kasım 2021 - 13:27 | 

Son 4 yılda yüzde 133 yükseldi! İşte arsa ve arazi fiyatları en çok artan yerler

Bölgedeki ulaşım ve altyapı projeleri, gayrimenkul değerini en fazla etkileyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Yakın zamanda tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu ve İzmir-İstanbul Otoyolu’nun güzergâhındaki arsa ve arazi değerleri hızla yükseldi.

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1
Endeksa verilerine göre, İstanbul'un Silivri ilçesi Kınalı kavşağından başlayarak, Sakarya Akyazı’da biten otoyol güzergahındaki bölgelerde son 4 yılda arsa fiyatlarında yüzde 45’e kadar, tarla, bağ, bahçe fiyatlarında ise yüzde 94’e kadar artış görüldü. İşte en çok değerlenen bölgeler...
2Kuzey Marmara Otoyolu Güzergahındaki Bölgelerde Arsa ve Arazi Fiyatları, Değer Değişimi

Kuzey Marmara Otoyolu Güzergahındaki Bölgelerde Arsa ve Arazi Fiyatları, Değer Değişimi

Lokasyon: İstanbul, Silivri

ARSA

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2):881

Yıllık Değişim (%): 21

4 Yıllık Değişim (%): 18

3
Lokasyon: İstanbul, Silivri

ARAZİ

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 150

Yıllık Değişim (%): 14

4 Yıllık Değişim (%): 26

4
Lokasyon: İstanbul, Pendik, Kurtköy

ARSA

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 2.628

Yıllık Değişim (%): 19

4 Yıllık Değişim (%): 37

5
Lokasyon: İstanbul, Pendik, Kurtköy

ARAZİ

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 293

Yıllık Değişim (%): 69

4 Yıllık Değişim (%):75

6
Lokasyon: Kocaeli, İzmit

ARSA

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2):785

Yıllık Değişim (%):19

4 Yıllık Değişim (%): 37

7
Lokasyon: Kocaeli, İzmit

ARAZİ

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 64

Yıllık Değişim (%): 21

4 Yıllık Değişim (%): 94

8
Lokasyon: Sakarya, Akyazı

ARSA

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 411

Yıllık Değişim (%): 29

4 Yıllık Değişim (%): 45

9
Lokasyon: Sakarya, Akyazı

ARAZİ

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 65

Yıllık Değişim (%): 25

4 Yıllık Değişim (%): 67

10İzmir-İstanbul Otoyolu Güzergahındaki Bölgelerde Arsa ve Arazi Fiyatları, Değer Değişimi

İzmir-İstanbul Otoyolu Güzergahındaki Bölgelerde Arsa ve Arazi Fiyatları, Değer Değişimi

Lokasyon: Kocaeli, İzmit

ARSA

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2):785

Yıllık Değişim (%):19

4 Yıllık Değişim (%): 37

11
Lokasyon: Kocaeli, İzmit

ARAZİ

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2):64

Yıllık Değişim (%): 21

4 Yıllık Değişim (%):94

12
Lokasyon: Yalova

ARSA

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 909

Yıllık Değişim (%): 19

4 Yıllık Değişim (%): 47

13
Lokasyon: Yalova

ARAZİ

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 128

Yıllık Değişim (%): 10

4 Yıllık Değişim (%): 41

14
Lokasyon: Bursa

ARSA

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 945

Yıllık Değişim (%): 17

4 Yıllık Değişim (%): 66

15
Lokasyon: Bursa

ARAZİ

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 64

Yıllık Değişim (%): 14

4 Yıllık Değişim (%): 52

16
Lokasyon: Balıkesir

ARSA

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 866

Yıllık Değişim (%): 27

4 Yıllık Değişim (%): 91

17
Lokasyon: Balıkesir

ARAZİ

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 41

Yıllık Değişim (%): 24

4 Yıllık Değişim (%): 71

18
Lokasyon: Manisa

ARSA

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 561

Yıllık Değişim (%): 29

4 Yıllık Değişim (%): 92

19
Lokasyon: Manisa

ARAZİ

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 38

Yıllık Değişim (%): 36

4 Yıllık Değişim (%): 90

20
Lokasyon: İzmir

ARSA

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 1364

Yıllık Değişim (%): 49

4 Yıllık Değişim (%): 133

21
Lokasyon: İzmir

ARAZİ

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 90

Yıllık Değişim (%): 18

4 Yıllık Değişim (%): 88

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