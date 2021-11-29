Ekonomi Haber Giriş: 29 Kasım 2021 - 13:27 | 29 Kasım 2021 - 13:27

Son 4 yılda yüzde 133 yükseldi! İşte arsa ve arazi fiyatları en çok artan yerler

Bölgedeki ulaşım ve altyapı projeleri, gayrimenkul değerini en fazla etkileyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Yakın zamanda tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu ve İzmir-İstanbul Otoyolu’nun güzergâhındaki arsa ve arazi değerleri hızla yükseldi.