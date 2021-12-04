Sömestr tatili ne zaman? MEB 2021-2022 yarıyıl tatili (15 tatil) takvimini duyurdu!

15 tatil ne zaman, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Uzun süren online eğitim süreci sonrası yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler yarıyıl tatiline ocak ayında girecekler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.