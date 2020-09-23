Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Somer Sivrioğlu’nun hayat hikayesi

Tatar kökenli Somer Sivrioğlu, 1971 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Bilkent Turizm İşletmeciliği mezunu oldu. Annesinin Bodrum’daki meyhanesinde ara ara yemek de yapıyordu ama şef olmaya, turizm otelcilik okuduktan sonra yüksek lisans için gittiği Avustralya’da karar verdi. Master yaparken bir yandan da otellerin mutfağında çalıştı.