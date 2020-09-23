Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Somer Sivrioğlu’nun hayat hikayesi
MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu’nun hayatına dair detaylar merak ediliyor. Somer Sivrioğlu özellikle MasterClass bölümlerinde kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Peki, Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Somer Sivrioğlu’nun hayat hikayesi...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Tatar kökenli Somer Sivrioğlu, 1971 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Bilkent Turizm İşletmeciliği mezunu oldu. Annesinin Bodrum’daki meyhanesinde ara ara yemek de yapıyordu ama şef olmaya, turizm otelcilik okuduktan sonra yüksek lisans için gittiği Avustralya’da karar verdi. Master yaparken bir yandan da otellerin mutfağında çalıştı.
2
Abone Ol
Efendy ve Anason adlı iki restoran açan Somer Şef, modern Türk mutfağını yansıtabileceği mönüler hazırlıyor, mesela ‘trüf mantarı yağında bamya’ servis ediyordu. Kısa sürede Sidney’in en iyi restoranları arasına girdi. Yurt dışında elimden geldiğince Türk mutfağını temsil etmeye çalıştı. 2012’de Ali Nazik kebabı Avustralya’da bir etkinlikte yılın yemeği seçildi.
3
Abone Ol
MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı. 2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.
4
Abone Ol
Sivrioğlu, 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştirmiştir. Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babasıdır. Çift daha sonra boşanmıştır.