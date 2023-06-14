Somer Şef MasterChef'te neden yok, ayrıldı mı? Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama geldi!

SOMER ŞEF MASTERCHEF'TEN AYRILDI MI?
Geçmiş sezonlarda MasterChef jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu Masterchef yeni fragmanda yer almamıştı. Bu durum Somer Şef MasterChef'te neden yok, ayrıldı mı sorularını beraberinde getirdi. Somer Şef'in yeni sezonda olup olmayacağı merak edilirken, ilk açıklama Somer Şef'ten geldi.
Somer Şef MasterChef'te olmayacağı iddialarına sosyal medyasından yaptığı açıklamasıyla son noktayı koydu. Somer Sivrioğlu açıklaması şu şekilde:
"Tüm gün, ay, yıl çalışsan da, dışarıda binbir türlü zorluklarla, hatta haksızlıklarla boğuşsan da, gurbete gitsen de, geç kalsan da, koşulsuzca kabul edildiğin, kaçtığın, sığındığın yerdir evin. Bekleyenin vardır, sevenin vardır, yuvandır.
Evimdeyim @masterchefturkiye #mastercheftürkiyeallstar başlıyor."