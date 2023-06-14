Somer Şef MasterChef'te neden yok, ayrıldı mı? Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama geldi!

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

MasterChef 2020 jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, 25 Mayıs 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1995 yılında akademik kariyer için Avustralya’ya giden Sivrioğlu, master yaparken şeflik kariyerine adım atmıştır. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney’de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restoran açmıştır.

Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer almıştır. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırlayan Sivrioğlu, 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştirmiştir. Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babasıdır. Çift daha sonra boşanmıştır. Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye’de de jüri üyeliği yapıyor.

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