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Somer Şef MasterChef'te neden yok, ayrıldı mı? Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama geldi!

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#Somer Sivrioğlu #Somer Şef Masterchef'te Neden Yok#Somer Şef Ayrıldı Mı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 15:27

MasterChef All Star 2023 ilk bölüm 14 Haziran ilk bölümle izleyici karşısına çıkıyor. Ekranların fenomen yarışma ve yemek programı Masterchef yarışmacıları kadar jüri üyeleri de merak ediliyor. bu yıl eski yarışmacılardan oluşacak MasterChef'te jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun fragmanda yer almaması dikkat çekti. İzleyici tarafından Somer Şef yok mu, MasterChef'ten ayrıldı mı soruları araştırma konusu oldu. Peki, Somer Şef MasterChef'te neden yok, ayrıldı mı? İşte, Somer Sivrioğlu'nun iddialara verdiği yanıt...

1/3Somer Şef MasterChefte neden yok, ayrıldı mı Somer Sivrioğlundan ilk açıklama geldi

TV8 ekranlarında her sezon yayınlanan MasterChef All Star 2023 kadrosu ile bu yıl çok konuşuluyor. Danilo, Mehmet Şef ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliği yaptığı yarışmada bu yıl farklılıklar dikkat çekti. Somer Şef MasterChef 1. bölüm fragmanında ve tanıtımlarında yer almadı. Şef Yılmaz Öztürk'ün fragmanda yer alması akıllara MasterChef Somer Şef ayrıldı mı? sorularını getirdi. Peki,Somer Şef MasterChef'te neden yok, ayrıldı mı? Somer Sivrioğlu'nun yaptığı açıklama haberimizde...

2/3SOMER ŞEF MASTERCHEFTEN AYRILDI MI

SOMER ŞEF MASTERCHEF'TEN AYRILDI MI?

Geçmiş sezonlarda MasterChef jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu Masterchef yeni fragmanda yer almamıştı. Bu durum Somer Şef MasterChef'te neden yok, ayrıldı mı sorularını beraberinde getirdi. Somer Şef'in yeni sezonda olup olmayacağı merak edilirken, ilk açıklama Somer Şef'ten geldi.

Somer Şef MasterChef'te olmayacağı iddialarına sosyal medyasından yaptığı açıklamasıyla son noktayı koydu. Somer Sivrioğlu açıklaması şu şekilde:

"Tüm gün, ay, yıl çalışsan da, dışarıda binbir türlü zorluklarla, hatta haksızlıklarla boğuşsan da, gurbete gitsen de, geç kalsan da, koşulsuzca kabul edildiğin, kaçtığın, sığındığın yerdir evin. Bekleyenin vardır, sevenin vardır, yuvandır.

Evimdeyim @masterchefturkiye #mastercheftürkiyeallstar başlıyor."

3/3SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

MasterChef 2020 jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, 25 Mayıs 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1995 yılında akademik kariyer için Avustralya’ya giden Sivrioğlu, master yaparken şeflik kariyerine adım atmıştır. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney’de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restoran açmıştır.

Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer almıştır. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırlayan Sivrioğlu, 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştirmiştir. Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babasıdır. Çift daha sonra boşanmıştır. Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye’de de jüri üyeliği yapıyor.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-sef-yilmaz-ozturk-kimdir-kac-yasinda-nereli-yilmaz-ozturk-masterchef-yeni-juri-uyesi-mi-42283918

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