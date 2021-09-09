Solak insanların özellikleri… Solaklar daha mı zeki? Çocukların solak mı sağlak mı olduğunu nasıl anlarız?
Solak insanların özelliklerine dair söylentiler zaman zaman gündeme geliyor. Solakların daha zeki ya da daha inatçı oldukları yönünde iddialar geçmişten bugüne konuşuluyor. Uzmanlar, kişilerin solak veya sağlak olmasını belirleyen bir faktör bulunmadığına değiniyor. Peki, çocukların solak mı sağlak mı olduğunu nasıl anlarız? Solak insanların özellikleri neler? Solaklar daha mı zeki?
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İnsanların niye solak ya da sağlak oldukları, solak olanların diğerlerinden farklı özellikleri ya da eksik yanları olup olmadığı yıllardır araştırılıyor. Bir teze göre solaklık, ‘‘dâhi olanlara’’ has bir özellik, kimileri ise ‘‘becekriksizler sürüsü’’ olarak niteliyor solakları. Alman psikolog Kurt Müller, solak olmanın gizemlerini çözmeye çalışan bilim adamlarından biri ve insanların niye solak oldukları sorusunun kesin bir yanıtı olmadığını söylüyor.
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Bu konuda iki kuvvetli tez bulunuyor. Birinci tez, insanların genetik olarak solak olduklarını savunuyor. İkincisi ise annenin hamileliği sırasındaki hormon değişimlerinin çocukları solak yaptığını öne sürüyor. Bu iddiaya göre hamilelik sırasında annenin bünyesinde seks hormonu testosteron üretimi artarsa çocuk solak olabiliyor.
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Çocukların solak mı sağlak mı olduğunu nasıl anlarız?
Küçük çocukların her iki elini de kullanması gelişimsel olarak uygun olsa da, 4 yaş civarında bir eli tercih etmeye başlayabilir.
Küçük yaşlar, çizme, boyama ve yazma konusunda hassas kontrole ihtiyacının olduğu yaşlar sayılabilir. Becerilerini geliştirme konusunda performansını daha iyi gösterebilmesi için sol elini mi sağ elini mi kullanacağının belirlenmesi gerekebilir.
Çocuklar el kasları çabucak yorulduğundan genellikle iki elini de kullanır. Legolarla ve oyun hamuruyla oynamak çocuğunuzun el kaslarının güçlenmesine yardımcı olabilir. Boya yaparken sabırsızca en yakın elini uzatıp boyayı alabilir veya sağ eliyle sağ sayfayı sol eliyle de sol sayfayı boyayabilir.Seçimini test edin
Çocuğunuzun baskın bir eli olmadığını düşünüyorsanız, gün boyunca doğrudan önüne çeşitli nesneler koyun ve onlara ulaşmak için hangi eli kullandığını not edin. Bir el diğerinden yüzde 70 daha fazla kullanılıyorsa, tercihinin o taraf olduğunu kabul edebilirsiniz.
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SOLAK İNSANLARLA İLGİLİ YARGILAR
Yapılan bazı araştırmalarda solakların daha iyi araç kullandığı ve el becerilerinin daha gelişmiş olduğuna dair iddialar bulunuyor.
Amerikan Psikoloji Günlüğü dergisinin araştırması, solakların sanatçı olmaya çok daha yatkın olduğunu söylüyor. Ayrıca düşünce kabiliyetleri de daha pratik çözümler bulmaya yatkın.
Bir başka inanışa göre, solak insanlar, sağlak olanlara göre ortalama 3 sene daha kısa yaşamaktadır.
Wall Street Journal’da yayınlanan bir makaleye göre, solakların disleksi hastası olma ihtimali de daha yüksek.
Amerikan Psikoloji Günlüğü dergisinin araştırması, solakların sanatçı olmaya çok daha yatkın olduğunu söylüyor. Ayrıca düşünce kabiliyetleri de daha pratik çözümler bulmaya yatkın.
Solaklar daha çok korkuyor ve sinirleniyor. İngiliz Psikiyatri Derneği’nin araştırmasına göre, sol elini kullanan insanlar strese daha yatkın.
Solakların beyinleri, bilgisayar oyunu oynarken ya da spor yaparken verileri sağlaklara göre daha hızlı işlemektedir.
Georgetown Üniversitesi’nin araştırmasına göre solaklar zor duyulan sesleri daha iyi seçiyor.