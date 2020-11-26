Sol Yanım dizisindeki Selim kimdir, kaç yaşında? Tolga Mendi hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisindeki Selim karakteri merak edilen isimler arasında yer alıyor. Perşembe akşamları yayınlanacak olan dizide Selim karakterini Tolga Mendi canlandırıyor. Peki, Tolga Mendi kimdir, kaç yaşında?
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Sol Yanım dizisi izleyicileri oyuncu kadrosu ile ilgili bilgileri araştırmaya başladılar. Dizide Selim karakterine Tolga Mendi hayat veriyor. İşte Acı Aşk ve Yeni Gelin dizilerinde rol alan Mendi hakkında bilgiler
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SOL YANIM DİZİSİNDEKİ SELİM KİMDİR?
Sol Yanım dizisinde Selim karakterine Tolga Mendi hayat veriyor.
TOLGA MENDİ KİMDİR?
Tolga Mendi 23 Mart 1993 tarihinde dünyaya geldi. Adanalı olan Mendi koç burcudur. İsmail Safa Özler Almanca Anadolu Lisesi’nden mezun olan Tolga Mendi, Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’nde okudu.
2 dönem oyunculuk eğitimi alan Mendi, Acı Aşk ve Yeni Gelin dizilerinde rol almıştır.