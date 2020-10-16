Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? İşte Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
Sol Yanım dizisinin detayları belli oldu. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği ‘Sol Yanım’, yakında STAR TV’de yayınlanacak. Yeni dizinin kadrosunda 2 sezon Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat verdikten sonra ayrılık kararı alan Özge Yağız da yer alıyor. Peki, Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? İşte Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu ve konusu...
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1
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Genç yıldızları usta isimlerle buluşturan, geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesini anlatan Sol Yanım’ın başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin yer alıyor.
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Sol Yanım dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman, Benian Dönmez, Feyza Civelek, Tuğçe Açıkgöz, Ecem Atalay, Ergül Miray Şahin, Emre Dinler, Oktay Çubuk, Aleyna Şen, Yavuz Pekdiker, Demet Genç, Haydar Koyel, Celal Tak, Murat Balcı, Özgür Cem Tuğluk, Efe Taşdelen, Ayşe Kırca, Hasret Usneker yer alıyor.
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SOL YANIM KONUSU
Sol Yanım, zenginliğin tüm ihtişamını yaşadıktan sonra bir mahallede yeni hayatına alışmaya çalışan anne ve kızın sırlarının yanı sıra, görkemli ve mutlu bir hayatın simgesi olan Kutlusoy ailesinin sırlarının birbirine nasıl düğümlendiğini anlatacak.