Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? İşte Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

SOL YANIM KONUSU Sol Yanım, zenginliğin tüm ihtişamını yaşadıktan sonra bir mahallede yeni hayatına alışmaya çalışan anne ve kızın sırlarının yanı sıra, görkemli ve mutlu bir hayatın simgesi olan Kutlusoy ailesinin sırlarının birbirine nasıl düğümlendiğini anlatacak.