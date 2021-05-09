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Dünya
Haber Giriş: 09 Mayıs 2021 - 07:00 | 

Şoke eden rapor: AB’nin geri itmelerinde 2 bin mülteci Avrupa yolunda öldü

İngiliz The Guardian gazetesi, AB üyesi ülkelerin salgın sırasında Avrupa’ya en az 40 bin sığınmacının geçişini engellemek için düzenlediği operasyonlarda 2 bin mültecinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

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İngiliz yayın kurumu Guardian, sivil toplum ve mülteci hakları kuruluşları tarafından derlenen veriler ve Birleşmiş Milletler raporlarını analiz ederek COVID-19 salgını sırasında mülteci geçişlerinin engellenmesinin düzenli hale geldiğini ve yöntemlerin daha vahşileştiğini gözler önüne serdi.

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AB ülkelerinin mültecilere yönelik bu acımasız yöntemlerinin AB sınır ajansı Frontex tarafından da desteklendiği öne sürüldü.

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AB ülkelerinin göçmenlere yönelik geri püskürtmelerinin direkt ya da dolaylı yaklaşık 2 bin insanın ölümüne yol açtığı belirtildi.

4BALKANLAR’DA DURUM FECİ

BALKANLAR’DA DURUM FECİ

Mülteci sayılarında düşüş eğilimine rağmen 2020 Ocak ayından itibaren İtalya, Malta, Yunanistan ve İspanya göçmenlere yönelik tedbirlerini arttırmaya başladı.

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AB’nin karadan en uzun dış sınırına sahip olan Hırvatistan, 2020 yılında 18 bin kişiyi sistematik bir şekilde ve zorla komşu Bosna’ya geri itti.

6YUNAN VAHŞETİ RAPORLARDA

YUNAN VAHŞETİ RAPORLARDA

Batı Balkanlar’da geri itmeleri takip eden 13 sivil toplum örgütünün koalisyonundan oluşan Sınır Şiddetini Takip Ağı (BVMN), 2020 Ocak ayından bu yana Yunanistan’ın sığınma isteyen 6.230 göçmeni sahillerinden ittiğini ortaya koydu.

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Göçmenlere orantısız ve gereksiz güç kullanıldığına işaret eden BVMN, mültecilere yönelik şiddetin yeni normale dönüştüğünü belirtti.

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BVMN insanların çıplak bir şekilde uzun süreli dayaklara maruz kaldığını, suda bırakıldığını, kadın ve çocuklara metal sopalarla fiziksel şiddet uygulandığını, mülteci teknelerine ateş açıldığını kaydetti.

9AB sınır ajansı Frontex’e soruşturma

AB sınır ajansı Frontex’e soruşturma

AB ülkelerine yönelik suçlamalar, AB’nin sahtekârlıkla mücadele örgütü Olaf’ın sınır polisi Frontex hakkında tacizve yasadışı operasyonlarla ilgili soruşturma açtığı bir döneme denk geldi.

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Salgının mültecilere yönelik şiddet için bir bahane olarak kullanıldığı öne sürüldü.

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