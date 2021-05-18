Şoke eden görüntüler... Saatlerce bekletildiler!

Bir başka yolcu gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; 'Ülkeye Kırmızı Listedeki ülkelerden biri olan Güney Afrika'dan geldi. Burada beklerken virüs kapma olasılığım Güney Afrika'da dolaşırken kapma olasılığımdan daha yüksektir.'