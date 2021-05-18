Şoke eden görüntüler... Saatlerce bekletildiler!

Seyahat yasağının kalktığı İngiltere'de on binler havalimanlarına koştu. Heathrow'dan gelen görüntüler ise ülkede infial yarattı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Aşılama çalışmalarına hız veren İngiltere, son günlerde eski normale yavaş yavaş adapte oluyor.
2
Ülkedeki normalleşme adımları kapsamında seyahat yasağı sona erdi. Yasağın kalkması ile on binler havalimanlarına akın etti.
3
Ancak görünen o ki bu yoğunluk pandemi tedbirlerinin hiçe sayılmasına neden oldu. Zira binlerce yolcu, virüs yokmuşçasına saatlerce sırada bekletildi.
4
İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan yolcular, Hindistan'dan gelenlerin yanında üç saatlik kuyruklarda beklediklerini iddia etti. Bazı yolcular bunu öğrendikten sonra havalimanını terk etti.
5
Bir başka yolcu gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; 'Ülkeye Kırmızı Listedeki ülkelerden biri olan Güney Afrika'dan geldi. Burada beklerken virüs kapma olasılığım Güney Afrika'da dolaşırken kapma olasılığımdan daha yüksektir.'
6
Pasaport kontrollerinin yapıldığı bölgelerde yoğun kuyruklar oluştuğunun altını çizen yolcular yetkililerin bu bölgelerde sosyal mesafe kuralını uygulamadığını öne sürdü.
7
Görüntüler kısa sürede önce sosyal medyanın sonra da ülkenin gündemine bomba gibi düştü.
8
'VİRÜSÜN YENİ MERKEZİ'
Kısa sürede binlerce defa paylaşılan bu kareler sert ifadeler ile eleştirildi. Pek çok kullanıcı havalimanlarını 'virüsün yeni merkezi' diye nitelendirdi.
9
Pek çok kullanıcı yetkililerin yoğunluğu önceden hesaba katıp daha fazla önlem alması gerektiğinin altını çizdi.
10
Gelen tepkiler sonrası İçişleri Bakanlığı sözcüsü konu ile ilgili yaptığı açıklamada bu alanların sorumluluğunun havalimanlarında olduğunu belirtti.
11
Sözcü, sosyal mesafe önlemlerine her zaman uyulması gerektiğini ekledi.
12
Bir dönem yeni varyant haberi ile gündeme gelen İngiltere virüsten en çok etkilenen 7'nci ülke konumunda.
13
Açıklanan resmi verilere göre, virüs 4.6 milyondan fazla İngilize bulaştı.
14
Kovid-19 nedeniyle ülkede 127 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
15
Ülkede tedavi gören yaklaşık 4.3 milyon kişi ise virüsü yendi.