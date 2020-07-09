Şoke eden anlar: Köpek gibi uluyarak saldırdı

Bir zamanlar Hollywod'un mutlu çiftlerinden biri olarak bilenen Johnny Depp ile Amber Heard'ün karşı karşıya geldiği iftira davası Londra'da devam ediyor.
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ŞOKE EDEN ANLAR
Depp'in, kendisini "eski eşine şiddet uygulamakla" damgaladığı iddiasıyla The Sun gazetesine karşı açtığı davanın dünkü duruşmasında da şoke eden anlar yaşandı.
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MAHKEME, SES KAYITLARINI DİNLEDİ
Mahkeme, bu duruşmada Johnny Depp'in tıpkı bir köpek gibi uluyarak Amber Heard'e saldırdığı iddia edilen o anlarda yapılan ses kayıtlarını dinledi. Kayıtların, 2014 yılında, çiftin Boston'a seyahat ettiği özel uçakta çekildiği ileri sürüldü.
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ULUYARAK SALDIRDI
Ses kayıtlarında Depp'in tıpkı bir köpek gibi uluyarak Heard'e saldırdığı ve onu oyuncu James Franco ile birlikte olmakla suçladığı duyuluyor.
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ASANSÖR GÖRÜNTÜLERİ BASINA YANSIMIŞTI
Heard ile Franco, Pineapple Express filminde birlikte kamera karşısına geçmişti. Daha önce Heard'ün Depp ile birlikte yaşadığı evin asansöründe Franco ile çekilen görüntüleri de basına yansımıştı.
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İDDİALARI REDDETTİ
Johnny Depp ise uçakta yaşandığı ileri sürülen bu olayları, Heard'e şiddet uyguladığını reddetti. Bütün bu iddiaların Amber Heard'ün geniş hayal gücünün ürünü olduğunu ileri sürdü.
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DEFTERİNE ÇİZİM YAPTIM
Depp, o yolculuktan önce alkol aldığını ama uçakta eski eşine şiddet uygulamadığını ileri sürdü. Aktör yol boyunca defterine bazı çizimler yaptığını ileri sürdü.
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SADECE ŞAKAYDI
Duruşmada Depp'in, Amber Heard'ün köpeğini mikrodalga fırına koymasıyla ilgili iddialar da aktöre soruldu. Depp bu iddiayı yalanlayıp "Bu Amber, ben ve arkadaşlarımız arasında bir şakaydı" diye yanıt verdi.