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Hürriyet
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Haber Giriş: 09 Temmuz 2020 - 11:29,

Şoke eden anlar: Köpek gibi uluyarak saldırdı

Bir zamanlar Hollywod'un mutlu çiftlerinden biri olarak bilenen Johnny Depp ile Amber Heard'ün karşı karşıya geldiği iftira davası Londra'da devam ediyor.

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1ŞOKE EDEN ANLAR
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ŞOKE EDEN ANLAR

Depp'in, kendisini "eski eşine şiddet uygulamakla" damgaladığı iddiasıyla The Sun gazetesine karşı açtığı davanın dünkü duruşmasında da şoke eden anlar yaşandı.

2MAHKEME, SES KAYITLARINI DİNLEDİ
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MAHKEME, SES KAYITLARINI DİNLEDİ

Mahkeme, bu duruşmada Johnny Depp'in tıpkı bir köpek gibi uluyarak Amber Heard'e saldırdığı iddia edilen o anlarda yapılan ses kayıtlarını dinledi. Kayıtların, 2014 yılında, çiftin Boston'a seyahat ettiği özel uçakta çekildiği ileri sürüldü.

3ULUYARAK SALDIRDI
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ULUYARAK SALDIRDI

Ses kayıtlarında Depp'in tıpkı bir köpek gibi uluyarak Heard'e saldırdığı ve onu oyuncu James Franco ile birlikte olmakla suçladığı duyuluyor.

4ASANSÖR GÖRÜNTÜLERİ BASINA YANSIMIŞTI
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ASANSÖR GÖRÜNTÜLERİ BASINA YANSIMIŞTI

Heard ile Franco, Pineapple Express filminde birlikte kamera karşısına geçmişti. Daha önce Heard'ün Depp ile birlikte yaşadığı evin asansöründe Franco ile çekilen görüntüleri de basına yansımıştı.

5İDDİALARI REDDETTİ
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İDDİALARI REDDETTİ

Johnny Depp ise uçakta yaşandığı ileri sürülen bu olayları, Heard'e şiddet uyguladığını reddetti. Bütün bu iddiaların Amber Heard'ün geniş hayal gücünün ürünü olduğunu ileri sürdü.

6DEFTERİNE ÇİZİM YAPTIM
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DEFTERİNE ÇİZİM YAPTIM

Depp, o yolculuktan önce alkol aldığını ama uçakta eski eşine şiddet uygulamadığını ileri sürdü. Aktör yol boyunca defterine bazı çizimler yaptığını ileri sürdü.

7SADECE ŞAKAYDI
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SADECE ŞAKAYDI

Duruşmada Depp'in, Amber Heard'ün köpeğini mikrodalga fırına koymasıyla ilgili iddialar da aktöre soruldu. Depp bu iddiayı yalanlayıp "Bu Amber, ben ve arkadaşlarımız arasında bir şakaydı" diye yanıt verdi.

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