Şoke eden anlar: Köpek gibi uluyarak saldırdı

SADECE ŞAKAYDI Duruşmada Depp'in, Amber Heard'ün köpeğini mikrodalga fırına koymasıyla ilgili iddialar da aktöre soruldu. Depp bu iddiayı yalanlayıp "Bu Amber, ben ve arkadaşlarımız arasında bir şakaydı" diye yanıt verdi.