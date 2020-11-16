Sokakta sigara içmek yasak mı? İşte, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı o genelge

SOKAKTA SİGARA İÇME YASAĞI GENELGE DETAYLARI Bakanlık tarafından tüm valiliklere gönderilen "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgeyle yarından itibaren tüm illerde, vatandaşların yoğun bulunduğu, valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar ile özellikle trafiğe kapalı olan bölgeler, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlara sigara içme yasağı getirildi.



Türkiye'de içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği hatırlatılan genelgede, il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınması gereken yeni ek tedbirler sıralandı.



Bu kapsamda, daha önce valiliklere gönderilen genelgeyle meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirildiği hatırlatılan genelgede, şu bilgilere yer verildi:



