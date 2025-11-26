Sokakta gördü hemen aldı: Omzundan düşürmüyor! "Türkiye’nin 65 ilini beraber gezdik"

Şu an 12 yılın içindeyiz, 12 yıldır benimle. İnsanların çok dikkat ettiği, şaşırdığı imrendiği olay şu. ‘Ağabey, Sylvia’yı nasıl alıştırdın? Nasıl omzunda geziyor? Nasıl eğittin’ soruları oluyor. Bisikletle giderken omzumda görüyorlar, çok ilgi çekici buluyorlar. Büyük bir tebessümle karşılıyorlar. Sorular soruyorlar, ben de anlatıyorum. Sabah kalkarım, Sylvia tuvaletini yapar, mamalarını veririm, hazırlanırız ve giysilerimizi giyeriz. Kışsa şapkalarımızı takarız, yazsa ona göre yazlık elbiselerimizi giyeriz. Kreasyonumuz geniştir. Bazen yürüyerek, bazen ise bisikletimle giderim. Kafelere, restoranlara gider, yemeğimizi de yeriz” dedi.