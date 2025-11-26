×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sokakta gördü hemen aldı: Omzundan düşürmüyor! "Türkiye’nin 65 ilini beraber gezdik"

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Kedicik Sylvia#Bisiklet Tutkusu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 11:42

Eskişehir’de 12 yıl önce sokaktan sahiplenerek ‘Sylvia’ adını verdiği kedisini omzunda taşıyan Mustafa Rahmi Erçetin (65), görenlerin ilgisini çekiyor. Özel bir bağ kurduğu kedisiyle bisiklete binip, spor yapan, kafe, restoran ve parklara da gittiklerini söyleyen Erçetin, en büyük hayalini açıkladı.