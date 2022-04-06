Sokak köpeği, yavrusunu 2 saat boyunca hastane kapısında böyle bekledi

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Bursa'da yol kenarında bir vatandaş tarafından bulunup hayvan hastanesine getirilen hasta yavrusunu takip eden sokak köpeği, yaklaşık 2 saat kapıda bekledi. Veteriner hekimlerin fark edip içeri aldığı köpek ile yavrusunun kavuşma anı, kameralara yansıdı.