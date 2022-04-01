Sokak hayvanları unutulmadı

Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’ın yaptığı, “Timsah Ateşi” oyunları için alınan her bilet gelirinin bir kısmı sokak hayvanlarının korunmasına yönelik faaliyet gösteren Patili Yaşam Derneği’ne (PAYADER) bağışlanıyor.Dünya Tiyatro Günü’nde sahnelenen Timsah Ateşi oyuncuları, bu özel günü sahnede kutlarken, seyircisine sürpriz yaptı ve PAYADER işbirliğiyle sokak hayvanları için ıslak mama, seyircisine de çikolata hediye edildi.Baba Peter Devlin rolüyle sahneye çıkan Kubilay Tunçer, oyun sonunda tüm ekip adına konuşma yaparak, “Tiyatronun en büyük starı olan seyircimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi…
Aslıhan Karalar, oyunculuk eğitimine devam ettiğini açıkladı. Nişantaşı’nda objektiflere yansıyan, oyuncu koçundan ders aldığını söyledi ve ekledi: “Boş zamanlarımda oyunculuğumun gelişimi için oyuncu koçlarından ders alıyorum. Yaşım daha çok genç. Bu aldığım dersler bana ileride çok lazım olacak. Aldığım her eğitim yatırım olarak görüyorum.”
Şarkıcı Tuğba Yurt, önceki gün sevgilisi Burak Tanrısever ile güneşli havanın tadını çıkardı. İstanbul Boğazı’nda tekneleriyle baş başa gezintiye çıkarak güzel havanın tadını çıkartan çift, romantik anlar da yaşadı. Sık sık birbirini öpücük yağmuruna tutan çift, objektiflere de böyle yansıdı. Behlül AYDIN
Cem Adrian, yeni şarkısı “Gül”ü dinleyiciyle buluşturdu. Sözü, bestesi ve düzenlemesi sanatçının kendisine ait olan şarkı bugün yayınlandı. “Gül” aynı zamanda Adrian’ın sonbaharda yayınlanacak 17’nci albümü “Ah”ta da yer alacak. Şarkıcının klibi de kendi YouTube kanalında yayında.
Voonka Collagen Open Stage İlkbahar-Yaz Moda Günleri önceki gün Lazzoni Hotel’de başladı. Organizatör Banu Noyan’ın düzenlediği moda günlerinin açılış galasında Erkan Eken’in “Of Course Woman” (Elbette Kadın) adlı defilesi sergilendi. Defilede, Senem Kuyucuoğlu, Özge Ulusoy, Gizem Özdilli gibi ünlü mankenler podyuma çıktı.
Tuğba Ünal, önceki akşam avukat Şerif Akay'ın kına gecesinde sahneye çıktı. Şanlıurfa'ya özel repertuar hazırlayan Tuğba Ünal, popüler şarkılarının yanı sıra Urfa türküleriyle de geceye renk kattı. Gelin Cud Akay ve damat Şerif Akay'la gecenin finalinde poz veren Ünal, "Yoğun programıma ara verip değerli dostum Şerif Akay ve müstakbel eşinin bu güzel günlerinde bulunmaktan çok mutluyum. Çiftimize mutluluklar diliyorum" dedi.