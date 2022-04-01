Sokak hayvanları unutulmadı

Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’ın yaptığı, “Timsah Ateşi” oyunları için alınan her bilet gelirinin bir kısmı sokak hayvanlarının korunmasına yönelik faaliyet gösteren Patili Yaşam Derneği’ne (PAYADER) bağışlanıyor.Dünya Tiyatro Günü’nde sahnelenen Timsah Ateşi oyuncuları, bu özel günü sahnede kutlarken, seyircisine sürpriz yaptı ve PAYADER işbirliğiyle sokak hayvanları için ıslak mama, seyircisine de çikolata hediye edildi.Baba Peter Devlin rolüyle sahneye çıkan Kubilay Tunçer, oyun sonunda tüm ekip adına konuşma yaparak, “Tiyatronun en büyük starı olan seyircimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi…