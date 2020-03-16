Sokağa çıkmak yasaklanacak mı? Almanya’da da durum hiç iyi değil!

Berlin: Diskolar, barlar, sinema, tiyatro ve oyun salonları kapalı. Restoranlar açık. Ancak masalar arasında en az 1.5 metre mesafe şart. 50’nin üstünde katılımcısı olan tüm etkinlikler yasaklanırken, 50’nin altındaki etkinlikler için de katılımcı listesinin tutulması zorunlu kılındı. Hastane ziyaretleri de sınırlandırıldı. Bu kapsamda, 16 yaş altı ve ağır hastalar dışındakilerin ziyaretçi kabul etmesi yasaklandı. Bu gruplardaki hastalar, günde 1 saat bir ziyaretçi kabul edebilecek. Baden Württemberg: Paskalya tatiline kadar okullar kapalı. Eyalet hükümeti anne-babalara, “Çocuklarını büyükanne ve büyükbabalarının yanına bırakmayın” uyarısı yaptı. Eyaletin başkenti Stuttgart’ta genelevler kapatıldı.