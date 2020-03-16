Sokağa çıkmak yasaklanacak mı? Almanya’da da durum hiç iyi değil!
Koronavirüse karşı sıkı tedbirler almakta geciken Almanya’da salgın hızla yayılıyor. Virüs bulaşanların sayısı günde binin üzerinde artıyor. Vaka sayısı 5 binin üzerinde, ölü sayısı ise 13’e ulaştı. Diğer Avrupa ülkelerinin de aldığı sıkı önlemler karşısında baskı altında kalan Almanya, harekete geçti. Ancak federal sistemle yönetilen ülkede hükümet, merkezi karar almakta zorlanıyor. Eyaletler farklı tedbir kararları alıyor. Sokağa çıkma yasağı da gündemde...
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1
Bavyera Eyaleti ilk eyalet olarak afet durumu ilan etti. Bazı ülkelerle kapatılan sınırlara, “Lütfen iki hafta evinizde kalın” tabelası asıldı. Ayrıca çarşamba gününden itibaren marketler, gıda ürünleri satan dükkanlar, eczaneler, bankalar ve benzin istasyonları dışında tüm dükkanlar kapalı kalacak. Dışarı çıkma yasağı şimdilik yok.
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Hastane ve yaşlı bakımevlerine ziyaret sınırı getirildi. Günde sadece bir ziyarete izin verilecek. Almanya, Fransa, Danimarka, İsviçre, Lüksemburg ve Avusturya sınırlarını mal akışı harici bu sabah saat 08.00’den itibaren kapattı. Polonya’yla da sınırın kapatılması görüşmeleri sürüyor. Bakanlar Kurulu, bugün saat 11.00’de toplanarak yeni tedbirleri konuşacak. Ülke genelinde marketler, bankalar, eczane ve benzin istasyonları dışında tüm dükkanların kapanması ve sokağa çıkma yasağı da gündemde.
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Düzenlediği basın toplantısında virüsün hem Almanya’da hem de komşu ülkelerde hızlı ve agresif şekilde yayıldığı için böyle bir karar aldıklarını açıklayan İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Alman vatandaşlarının ise ülkelerine girme hakkı olduğunu söyledi. Almanya’da eyaletler kendi bölgelerinde karar alma yetkisine sahip. Bu nedenle tedbirler eyaletten eyalete değişiyor.
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Berlin: Diskolar, barlar, sinema, tiyatro ve oyun salonları kapalı. Restoranlar açık. Ancak masalar arasında en az 1.5 metre mesafe şart. 50’nin üstünde katılımcısı olan tüm etkinlikler yasaklanırken, 50’nin altındaki etkinlikler için de katılımcı listesinin tutulması zorunlu kılındı. Hastane ziyaretleri de sınırlandırıldı. Bu kapsamda, 16 yaş altı ve ağır hastalar dışındakilerin ziyaretçi kabul etmesi yasaklandı. Bu gruplardaki hastalar, günde 1 saat bir ziyaretçi kabul edebilecek. Baden Württemberg: Paskalya tatiline kadar okullar kapalı. Eyalet hükümeti anne-babalara, “Çocuklarını büyükanne ve büyükbabalarının yanına bırakmayın” uyarısı yaptı. Eyaletin başkenti Stuttgart’ta genelevler kapatıldı.
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Brandenburg: Polonya ile sınırı insan geçişlerine kapatmayı görüşüyor. Maliye, ziyaretçilere kapılarını kapattı ve vergi beyannamelerini internet üzerinden yapın çağrısında bulundu. Bremen: 250 kişinin üzerinde etkinlikler yasak. 100 kişinin üzerindeki etkinlikler izne bağlandı. Hamburg: Katılımcı sayısına bakılmaksızın tüm etkinlikler ve toplantılar yasak. Havuzlar kapalı, kiliseler YouTube üzerinden ayin yapıyor.
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Hessen: 100 kişinin üzerinde etkinlikler yasak. Çok sayıda düğün iptal edildi. Koronavirüs tehlikesi bulunan bölgelerden gelenler 14 gün karantinaya alınıyor. Aşağı Saksonya: Bin öğrenci ve 100 öğretmen karantinada. CDU tüm tıp öğrencilerini hastanelerde çalıştırmak istiyor.
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Kuzey Ren Vestfalya: Spor salonları, sinema ve tiyatrolar kapalı. Okullar pazartesi gününden itibaren kapandı. Schleswig-Holstein: Kuzey Denizi ile Baltık Denizi’nde bulunan ve idaresi eyalete bağlı Sylt, Amrum, Föhr, Fehmarn adaları ile Nordstrand Yarımadası’nı turistler için kapattığını açıkladı.