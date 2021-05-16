Yarın (Pazartesi) sokağa çıkma yasağı olacak mı? 17-18-19 Mayıs yasaklar devam edecek mi?
Yasaklar bitecek mi sorusu ile kısıtlamaların akıbetini sorgulayan pek çok vatandaş, güncel açıklamaları takip ediyor. Sokağa çıkma yasağının tüm gün için uygulandığı süreçte tam kapanma sürecinin yerini kademeli normalleşmeye bırakacağı açıklamaları, pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da açıklamalarla gündeme getirdiği normalleşme süreci 17-18-19 Mayıs tarihlerini kapsayacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Sokağa çıkma yasağının biteceği tarih için beklentiler bayram sonrasına yoğunlaştı. Tam kapanmanın uygulandığı 17 günlük kısıtlamada son günlere girilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş normalleşme açıklaması geldi. Milyonları ilgilendiren tam kapanma ne zaman biter sorusuna yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz.' dedi. Öte yandan 17 18 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının durumu da merak konusu oldu. Tam kapanma ve sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği için gözler şimdi Kabine Toplantısı'nda. İşte milyonları ilgilendiren Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? sorusunun yanıtına yönelik ayrıntılar.
YASAKLAR KALKACAK MI?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimini uygulamaya başlayacaklarını ve bu konudaki detayları kabine toplantısının ardından paylaşacaklarını belirterek, "Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz." dedi.
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17-18-19 MAYIS'TA YASAK DEVAM EDECEK Mİ?
'Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak?' sorusunu yanıtlayan Bakan Soylu, "17 Mayıs 05.00’e kadar bu tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin, 17 Mayıs 05.00'ten sonra Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, ardından kabinemiz var. Daha sonra ne olacağını vatandaşımızla paylaşırız. 17 Mayıs sabahını hep birlikte bir görelim inşallah" demişti.
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TAM KAPANMA DEVAM EDECEK Mİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı'na ilişkin mesaj paylaşmış vemesajında "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kademeli normalleşme planını açıklamasının beklendiği Kabine Toplantısı'nın 17 Mayıs pazartesi günü yapılacağı biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantının ardından normalleşme planını duyuracak.