Yarın (Pazartesi) sokağa çıkma yasağı olacak mı? 17-18-19 Mayıs yasaklar devam edecek mi?

Sokağa çıkma yasağının biteceği tarih için beklentiler bayram sonrasına yoğunlaştı. Tam kapanmanın uygulandığı 17 günlük kısıtlamada son günlere girilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş normalleşme açıklaması geldi. Milyonları ilgilendiren tam kapanma ne zaman biter sorusuna yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz.' dedi. Öte yandan 17 18 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının durumu da merak konusu oldu. Tam kapanma ve sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği için gözler şimdi Kabine Toplantısı'nda. İşte milyonları ilgilendiren Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? sorusunun yanıtına yönelik ayrıntılar.



YASAKLAR KALKACAK MI?



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimini uygulamaya başlayacaklarını ve bu konudaki detayları kabine toplantısının ardından paylaşacaklarını belirterek, "Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz." dedi.