Sokağa çıkma yasağını duyanlar akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu

Vatandaşlar hafta sonu evde kalacakları için ekmek almak için dışarı çıktıklarını söyledi. Fatih Kahvecioğlu, sokağa çıkanların sosyal mesafeye dikkat etmediklerini belirterek, "Herkes sokağa döküldü. Gıda ihtiyacı için herkes bakkallara ve fırınlara akın etti. Sosyal mesafe diye bir şey kalmadı" dedi.