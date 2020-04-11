DHA
Sokağa çıkma yasağını duyanlar akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu
Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek olan 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından İstanbullular, market, manav, tekel bayi ve fırınlara hücum etti. Alışveriş telaşıyla birçoğu maskesiz sokağa çıkan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.
KOCAELİ
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanması kararlaştıran sokağa çıkma yasağını duyanlar, Kocaeli kent genelinde bulunan büfe, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.
Polis ekipleri, kent genelinde alışveriş yapmak isteyen kişilere sosyal mesafeye uyma konusunda uyarılarda bulundu.
Sokağa çıkan vatandaşlar fırın, manav ve bakkalarda alışveriş yaptı.Bu sırada alışveriş yapılan yerlerde uzun kuyruklar oluştu.
ADANA - HATAY
Adana ve Hatay kent merkezlerinde ve mahallelerde yaya ve araç yoğunluğu görüldü. Sokağa çıkan vatandaşlar fırın, manav ve bakkalların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri ise hafta sonu fırın ve eczanelerin açık olacağını megafonla anons etti. Hatay'da bir manavın önünde kuyruk oluşturan vatandaşlara polis ekipleri sosyal mesafeyi korumaları uyarısında bulundu.
TRABZON
Trabzon'da vatandaşlar ekmek almak için fırınlara akın etti. Fırın önlerinde metrelerce kuyruk oluştu. Kentte bazı vatandaşlar da temel ihtiyaçları için açık olan bakkal ve marketlere yöneldi. Bakkal ve marketlerde yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı dikkat çekti.
Vatandaşlar hafta sonu evde kalacakları için ekmek almak için dışarı çıktıklarını söyledi. Fatih Kahvecioğlu, sokağa çıkanların sosyal mesafeye dikkat etmediklerini belirterek, "Herkes sokağa döküldü. Gıda ihtiyacı için herkes bakkallara ve fırınlara akın etti. Sosyal mesafe diye bir şey kalmadı" dedi.
BURSA
Bursa'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Ekmek almak için fırınlara, diğer ihtiyaçları için de marketlere akın eden vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının uygulanmasına dakikalar kala iş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
GAZİANTEP
Gaziantep’te vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Sokağa çıkma yasağının açıklanması sonrasında gıda maddelerine ulaşmada sorun yaşayacağını düşünen vatandaşlar, fırın ve marketlere koşarak alışveriş yapmaya başladı. Sosyal mesafe gözetmeksizin alışveriş yapmak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk kuyruklar oluştu. Yollarda oluşan araçlar adeta trafiği durma noktasına getirdi. Alışverişe çıkan vatandaşlar ise yasağın ardından marketlere geldiklerini ve kimsenin sosyal mesafeye dikkat etmediğini ifade etti.
GAZİANTEP VALİSİ GÜL: EVİNİZE GİDİN
Alışveriş yapmak için sokağa çıkan vatandaşlara yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gaziantep Valisi Davut Gül ise "Arkadaşlar, Allah rızası için abartmayın! Altı üstü 48 saat sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Zorunlu ihtiyaçlarınızı temin edeceğiniz yerler planlanıyor. Lütfen evlerinize gidin" diyerek sitem etti.
ANTALYA
Antalya genelinde vatandaşlar, evlerine stok yapmak için fırın ve marketlere akın etti. Ekmek almak için fırınlara, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için de bakkala giden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Alışveriş yapan bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
Erken saatlerde market ve bakkallarını kapatanlar yasağın ardından iş yerlerini açtı. Vatandaşların sokağa çıkmasının ardından trafikte zaman zaman sıkışmalar meydana geldi. ATM'lerin önünde para çekmek isteyen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri fırınların önünde kuyruk oluşturan vatandaşlara fırınların 24 saat boyunca açık olacağı uyarısında bulundu.
ERZURUM
Erzurum genelinde de vatandaşlar fırın, bakkal ve marketlere akın etti. Ana cadde ve sokaklarda da trafikte yoğunluk oluşurken, iş yerleri önündeki uzun kuyruklarda bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Bazı vatandaşların da maske takmaması dikkat çekti.
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