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DHA
Haber Giriş: 10 Nisan 2020 - 23:27,

Sokağa çıkma yasağını duyanlar akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu

Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek olan 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından İstanbullular, market, manav, tekel bayi ve fırınlara hücum etti. Alışveriş telaşıyla birçoğu maskesiz sokağa çıkan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.

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Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek olan 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından İstanbullular, market, manav, tekel bayi ve fırınlara hücum etti.

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Alışveriş telaşıyla birçoğu maskesiz sokağa çıkan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.

3KOCAELİ

KOCAELİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanması kararlaştıran sokağa çıkma yasağını duyanlar, Kocaeli kent genelinde bulunan büfe, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

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Hafta sonu boyunca evde yiyecek ihtiyacını karşılamak isteyenler fırınlara akın edince, bazı fırınlar gelen talebi yetiştirme konusunda zorluk yaşadı.

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Polis ekipleri, kent genelinde alışveriş yapmak isteyen kişilere sosyal mesafeye uyma konusunda uyarılarda bulundu.

6KAYSERİ

KAYSERİ

Kayseri'de, kararın ardından sokağa çıkan vatandaşlar fırın, market ve bakkalların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uyması yönünde anonslar yaptı.

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Yoğunluk nedeniyle kapalı olan iş yerleri tekrar açılırken bazı vatandaşlar da petrol istasyonları ve bankamatiklerde sıra oluşturdu.

8MERSİN

MERSİN

Kararın ardından Mersin'de, kent merkezi ve merkez Yenişehir ile Mezitli ilçelerinde yoğunluk gözlendi.

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Sokağa çıkan vatandaşlar fırın, manav ve bakkalarda alışveriş yaptı.Bu sırada alışveriş yapılan yerlerde uzun kuyruklar oluştu.

10ADANA - HATAY

ADANA - HATAY

Adana ve Hatay kent merkezlerinde ve mahallelerde yaya ve araç yoğunluğu görüldü. Sokağa çıkan vatandaşlar fırın, manav ve bakkalların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri ise hafta sonu fırın ve eczanelerin açık olacağını megafonla anons etti. Hatay'da bir manavın önünde kuyruk oluşturan vatandaşlara polis ekipleri sosyal mesafeyi korumaları uyarısında bulundu.

11TRABZON

TRABZON

​Trabzon'da vatandaşlar ekmek almak için fırınlara akın etti. Fırın önlerinde metrelerce kuyruk oluştu. Kentte bazı vatandaşlar da temel ihtiyaçları için açık olan bakkal ve marketlere yöneldi. Bakkal ve marketlerde yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı dikkat çekti.

12

Vatandaşlar hafta sonu evde kalacakları için ekmek almak için dışarı çıktıklarını söyledi. Fatih Kahvecioğlu, sokağa çıkanların sosyal mesafeye dikkat etmediklerini belirterek, "Herkes sokağa döküldü. Gıda ihtiyacı için herkes bakkallara ve fırınlara akın etti. Sosyal mesafe diye bir şey kalmadı" dedi.

13BURSA

BURSA

Bursa'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Ekmek almak için fırınlara, diğer ihtiyaçları için de marketlere akın eden vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının uygulanmasına dakikalar kala iş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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Vatandaşlardan bazılarının sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

15GAZİANTEP

GAZİANTEP

Gaziantep’te vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Sokağa çıkma yasağının açıklanması sonrasında gıda maddelerine ulaşmada sorun yaşayacağını düşünen vatandaşlar, fırın ve marketlere koşarak alışveriş yapmaya başladı. Sosyal mesafe gözetmeksizin alışveriş yapmak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk kuyruklar oluştu. Yollarda oluşan araçlar adeta trafiği durma noktasına getirdi. Alışverişe çıkan vatandaşlar ise yasağın ardından marketlere geldiklerini ve kimsenin sosyal mesafeye dikkat etmediğini ifade etti.

16GAZİANTEP VALİSİ GÜL: EVİNİZE GİDİN

GAZİANTEP VALİSİ GÜL: EVİNİZE GİDİN

Alışveriş yapmak için sokağa çıkan vatandaşlara yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gaziantep Valisi Davut Gül ise "Arkadaşlar, Allah rızası için abartmayın! Altı üstü 48 saat sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Zorunlu ihtiyaçlarınızı temin edeceğiniz yerler planlanıyor. Lütfen evlerinize gidin" diyerek sitem etti.

17ANTALYA

ANTALYA

Antalya genelinde vatandaşlar, evlerine stok yapmak için fırın ve marketlere akın etti. Ekmek almak için  fırınlara, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için de bakkala giden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Alışveriş yapan bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

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Erken saatlerde market ve bakkallarını kapatanlar yasağın ardından iş yerlerini açtı. Vatandaşların sokağa çıkmasının ardından trafikte zaman zaman sıkışmalar meydana geldi. ATM'lerin önünde para çekmek isteyen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri fırınların önünde kuyruk oluşturan vatandaşlara fırınların 24 saat boyunca açık olacağı uyarısında bulundu.

19ZONGULDAK

ZONGULDAK

Zonguldak'ta vatandaşlar ekmek fırınları ve marketlere akın etti. Fırın önlerinde kuyruklar oluştu.

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Mahallelerdeki marketlerde yasak kararının ardından kepenklerini açtı. Polis ekipleri, alışveriş yapmak isteyen vatandaşların sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

21ERZURUM

ERZURUM

Erzurum genelinde de vatandaşlar fırın, bakkal ve marketlere akın etti. Ana cadde ve sokaklarda da trafikte yoğunluk oluşurken, iş yerleri önündeki uzun kuyruklarda bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Bazı vatandaşların da maske takmaması dikkat çekti.

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Polis ekipleri kent genelinde iş yerleri önünde vatandaşları sosyal mesafelere uyulması konusunda uyardı. Vatandaşlar yasak saatine kadar alışverişlerini sürdürdü.

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Sokağa çıkma yasağı kararıyla marketlerde sıra oluştu

Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek olan 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından İstanbullular, market, manav, tekel bayi ve fırınlara hücum etti. Alışveriş telaşıyla birçoğu maskesiz sokağa çıkan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.

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