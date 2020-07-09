Sokağa çıkma yasağında son dakika haberleri: 11 12 Temmuz bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
'Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Corona virüs önlemleri devam ederken, sokağa çıkma yasağında son dakika haberleri gündemde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, il bazında Kurban Bayramı'nda kısıtlamalar olabileceğini belirterek, illerdeki vaka sayısının seyrine göre durumun netleşeceğini söyledi. Bakan Koca'nın yaptığı son dakika açıklamanın ardından, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı gündeme geldi. Ancak 11-12 Temmuz hafta sonu için resmi bir açıklama yapılmadı. İşte, ayrıntılar...
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11 12 Temmuz olası sokağa çıkma yasağında son durum, hafta sonuna doğru takip edilmeye başlandı. Geçtiğimiz hafta uygulanmayan hafta sonu sokağa çıkma yasağı, en son LGS ve YKS sınavları kapsamında 81 ilde gerçekleşmişti. Vaka sayısındaki son durumun belirleyici olduğu sokağa çıkma yasağıyla ilgili bu hafta sonu için bir bilgi henüz gelmedi.
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
11 12 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi.
Bilim Kurulu Toplantı'sı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, Kurban Bayramı'nda alınacak önlemlere değindi. Bakan Koca bayramda il bazında kısıtlamalar olabileceğini belirtti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu üzerine Bilim Kurulu'nda konunun tartışıldığını ve gelecek hafta gelen tabloya göre tekrar konuşulacağını aktardı. Koca; 'Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir.' Diyerek yaklaşan Kurban Bayramı öncesi gelinen noktayı açıkladı.
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Burada temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği ve İl bazında vaka artışı söz konusu olursa orada tedbirleri arttırma gerekebilir. İl bazında bir takım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta 'Kurban Bayramı' için tekrar konuşmuş olacağız.
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Bunu da bayrama doğru illerdeki vaka seyrine göre İl Hıfzıssıha Kurulları bütün kararları almaya zaten yetkili, dolayısıyla bu anlamda il bazında birtakım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız."