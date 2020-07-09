Sokağa çıkma yasağında son dakika haberleri: 11 12 Temmuz bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

11 12 Temmuz olası sokağa çıkma yasağında son durum, hafta sonuna doğru takip edilmeye başlandı. Geçtiğimiz hafta uygulanmayan hafta sonu sokağa çıkma yasağı, en son LGS ve YKS sınavları kapsamında 81 ilde gerçekleşmişti. Vaka sayısındaki son durumun belirleyici olduğu sokağa çıkma yasağıyla ilgili bu hafta sonu için bir bilgi henüz gelmedi.