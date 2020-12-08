Sokağa çıkma yasağında son dakika gelişmeler: 12-13 Aralık bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Sokağa çıkma yasağı son dakika haberler ile takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında 12-13 Aralık tarihinde hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede Koronavirüs tedbirlerine yönelik hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu da kesintisiz olarak sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi. 81 ilde geçerli olan sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler de duyuruldu. Peki, 12-13 Aralık bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, sokağa çıkma yasağıyla ilgili detaylar.
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu, 12-13 Aralık tarihleri için herhangi bir karar alınıp alınmadığını merak eden kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belirlenen Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı yönünde araştırmalar sürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, sokağa çıkma yasağı cuma günleri saat 21.00’de başlayacak. Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İşte, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı detaylı bilgiler
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.
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Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
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Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Vatandaşlar, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığımıza ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.