Sokağa çıkma yasağında otobüsler çalışıyor mu? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında İETT otobüs, metrobüs, toplu taşıma çalışma saatleri

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde İETT’ye bağlı tüm toplu taşıma araçları kendi hatlarında hizmet vermeye devam edecek. Her bir hatta mümkün olan en az sefer aralığı ile çalışılacak. Hastane bölgelerine ek seferler düzenlenecek. Cumartesi ve Pazar günlerinin her birinde bin 600 araç ile 14 bin sefer yapacak. Ayrıca filoda yedek araçlar bekletilerek yoğunluk yaşanan noktalara kaydırılacak anında müdahale edilecek.