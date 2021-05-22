Sokağa çıkma yasağında otobüsler çalışıyor mu? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında İETT otobüs, metrobüs, toplu taşıma çalışma saatleri
17 günlük tam kapanma sürecinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre kademeli normalleşme sürecine geçildi. Yeni genelgeye göre, hafta sonu yasakları devam ediyor. Bu durumda, sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma yasağında otobüslerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Hafta sonu kısıtlamalarına ilişkin yapılan düzenlemelerde İETT saatlerini bildirdi. Peki sokağa çıkma yasağında otobüsler çalışıyor mu? İşte, hafta sonu sokağa çıkma yasağında İETT otobüs, metrobüs, toplu taşıma çalışma saatleri
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En çok kullanılan toplu taşımalardan biri olan otobüsler hafta sonu sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu soruları vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Çeşitli nedenlerle hafta sonu toplu taşıma aracı kullanmak durumunda kalanları yakından ilgilendiren otobüs, metro ve metrobüslerin sokağa çıkma yasağında çalışıp çalışmadığı merak konusu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında muaf olan kişiler ve kurumlar listesi olurken haftasonu sokağa çıkma yasağında otobüslerin çalışıp çalışmadığı sorgulanıyor. Buna göre; hafta sonu İETT otobüs, minibüs, metrobüs çalışıyor mu? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında toplu taşıma çalışma saatleri nasıl?
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?
17 günlük tam kapanma süreci sonrasında devam eden hafta sonu sokağa çıkma yasağında otobüs, metrobüs ve toplu taşıma seferleri devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararlarla birlikte İETT resmi internet sayfasında yapılan duyuruya göre sokağa çıkma yasaklarında otobüs çalışma saatleri şu şekilde;
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonunda İETT toplam 3 bin 200 araçla 28 bin sefer düzenleyecek. Metrobüs hattında da gün içinde 3 dakikada 1, gece 10 dakikada 1 sefer yapılacak.
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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde İETT’ye bağlı tüm toplu taşıma araçları kendi hatlarında hizmet vermeye devam edecek. Her bir hatta mümkün olan en az sefer aralığı ile çalışılacak. Hastane bölgelerine ek seferler düzenlenecek. Cumartesi ve Pazar günlerinin her birinde bin 600 araç ile 14 bin sefer yapacak. Ayrıca filoda yedek araçlar bekletilerek yoğunluk yaşanan noktalara kaydırılacak anında müdahale edilecek.
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?
İETT resmi internet sayfasında yapılan duyuruya göre sokağa çıkma yasaklarında metrobüs çalışma saatleri ise şu şekilde;
Metrobüs hattında da gün içinde 3 dakikada 1, gece 10 dakikada 1 sefer yapılacak.
Metrobüs hattında hafta içi sabah 05.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında yoğun saatlerde 17 saniyede 1 sefer düzenleniyor. Hafta sonu kısıtlaması nedeniyle seferler azalacağı için, şoförlerin bir kısmı hafta içi yoğun saatlerde çalıştırılacak. Bu şekilde günlük normal sefer sayısından ortalama yüzde 5 daha fazla sefer yapılması planlanıyor.
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Hafta sonu kısıtlama boyunca sabah 06.00 ile 22.00 arasında 34G hattında 3 dakikada 1, 34BZ hattında 10 dakikada bir sefer düzenlenecek. Saat 22.00 ile 06.00 arasında ise 10 dakikada 1 sefer düzenlenecek. Ayrıca hatta yedek araçlar bekletilerek anlık yoğunluklara müdahale edilecek.