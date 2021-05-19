Sokağa çıkma yasağında marketler saat kaçta kapanıyor? İşte hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri..
Tam kapanmanın ardından koronavirüs vakalarının azalması ile birlikte kontrollü normalleşme dönemi başladı. Hafta sonları ve hafta içi market çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmiş, pazar günleri ise zincir marketler alınan tedbirler neticesinde kapatılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildi. Tam kapanma döneminin bitmesinin ardından market çalışma saatleri de yeniden güncellendi.. Peki hafta içi ve hafta sonu marketler hangi saatler arasında hizmet veriyor.. İşte market çalışma saatleri ve detaylar
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1
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.
2
Hafta içi ise sokağa çıkma kısıtlaması olmayan saatler içinde marketler ve bakkallar hizmetlerini sürdürecek.
3
Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.
4
Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir.