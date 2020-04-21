Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Sokağa çıkma yasağı öncesi market çalışma saatlerine düzenleme

Dört günlük sokağa çıkma yasağı için açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması tarım sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz. 23-24-25-26 nisan tarihleri arasında günlük hayata etkisini en az düzeyde tutacak şekilde 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz." dedi



Sokağa çıkma yasağı kararıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de marketlerin ve mahalle bakkallarının durumu oldu. Sokağa çıkma yasağı genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bu hafta 23, 24, 25, 26 Nisan tarihleri arasında 31 ilde uygulanacak olan yasak için vatandaşların merak ettiği sorular yayınlanan genelge ile açıklandı. Peki Sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar açık olacak mı?