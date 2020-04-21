Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Sokağa çıkma yasağı öncesi market çalışma saatlerine düzenleme
Dört günlük sokağa çıkma yasağı kararı ardından gözler marketlerine durumuna çevrildi. Daha önceki 2 günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarında marketler kapalı tutulmuştu ancak bu hafta yasağın Ramazan ayına denk gelmesi soru işaretlerine neden oldu. Genelgeye göre sokağa çıkma yasağı öncesi market çalışma saatlerine düzenleme getirildi. Peki, sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Marketler saat kaçta açılıp kaçta kapanacak?
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Dört günlük sokağa çıkma yasağı için açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması tarım sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz. 23-24-25-26 nisan tarihleri arasında günlük hayata etkisini en az düzeyde tutacak şekilde 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz." dedi
Sokağa çıkma yasağı kararıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de marketlerin ve mahalle bakkallarının durumu oldu. Sokağa çıkma yasağı genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bu hafta 23, 24, 25, 26 Nisan tarihleri arasında 31 ilde uygulanacak olan yasak için vatandaşların merak ettiği sorular yayınlanan genelge ile açıklandı. Peki Sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar açık olacak mı?
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MARKETLER VE BAKKALLAR AÇIK OLACAK MI?
İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi. Genelgeye göre daha önceki kısıtlamalardan farklı olarak marketler ve bakkallar sokağa çıkma yasağının ilk 2 günü belirli saatlerde açık olacak ancak hafta sonuna denk gelen 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacak.
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Sokağa çıkma yasağı öncesi market çalışma saatlerine düzenleme
Uygulamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, ramazanın başlayacak olması nedeniyle 21 Nisan Salı ve 22 Nisan Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.
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MARKETLER İLK 2 GÜN SAAT KAÇTA AÇILIP KAPANACAK?
İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
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Bu kapsamda vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.