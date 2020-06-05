Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağı marketlerin çalışma saatleri
Sokağa çıkma yasağı kapsamında marketler saat kaça kadar açık sorusu, 15 ilde ikamet eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağında marketler belirli saatler aralığında açık olabilecek. 6 Haziran Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Peki, marketler sokağa çıkma yasağında diğer günler açık olacak mı? İşte, merak edilen o detaylar
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Sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar açık mı? Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelde yayınlandı. 15 ilde geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlamasında 6 Haziran Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. İşte, 6 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma saatleri.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan son dakika genelgeye göre, bu hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı,15 İlde uygulanacak kısıtlamada, bazı yerlerin açık olacağını duyurdu. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri, lokanta ve restoran tarzı işyerleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecek.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER VE BAKKALLAR AÇIK OLACAK MI?
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamanın olduğu 6 Haziran Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
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Genelge de sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla; “Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 05.06.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Kısıtlamanın olduğu Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.
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Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.)